Штаб Куйвашева провел первое заседание: искали сильных союзников

Публикации за 20.04.17

Предвыборный штаб Евгения Куйвашева приступил к активной работе: непосредственно в резиденции главы региона его соратники обсудили сроки выдвижения врио, а также поиск союзников по кампании.

Как сообщают источники NDNews.ru, в заседании участвовали и сам врио губернатора Евгений Куйвашев, и его первый зам Владимир Тунгусов, и вице-губернатор по «аппаратным» вопросам Азат Салихов, и секретарь областного отделения ЕР, вице-спикер областного парламента Виктор Шептий. Судя по всему, руководство штабом взял на себя лично Владимир Тунгусов.

«На заседании обсуждались вопросы срока выдвижения Куйвашева. Говорят, что уже есть определенные договоренности с муниципальными депутатами, которые поставят подписи за его выдвижение. Также обсуждали возможный список влиятельных сторонников, кто мог бы его публично поддержать. Возможно, совет сторонников Куйвашева возглавит председатель свердловской организации Союза журналистов России Александр Левин», – говорит собеседник агентства. Отметим, что на одном из недавних заседаний областного правительства Александр Левин присутствовал в качестве приглашенного гостя и выступил с речью о расширении взаимодействия СМИ и органов государственной власти, сделав акцент на том, что «СМИ и власть не должны идти друг на друга стенка на стенку».

Отмечают также, что на заседании отсутствовали советник главы администрации губернатора Александр Рыжков и личный пресс-секретарь Куйвашева Мария Картуз. По слухам, их аппаратные позиции сильно пошатнулись, и в ближайшее время они, возможно, вообще покинут резиденцию.

Как уже сообщал NDNews.ru, в минувший понедельник, 17 апреля, президент Владимир Путин принял досрочную отставку Куйвашева и назначил его врио губернатора до выборов. Этого решения в области ждали с февраля. То, что Москва не спешила с решением, эксперты относили на счет того, что выбор был непростым: в рейтингах глав регионов свердловский губернатор выше «середнячков» никогда не поднимался. Теперь, когда глава государства определился, Евгению Владимировичу предстоит новое испытание – выборы, первые в его жизни. Напомним, Куйвашев возглавил Свердловскую область 29 мая 2012 года – за несколько дней до возвращения в Россию губернаторских выборов. До этого он занимал должность полпреда президента по УрФО, перед этим – заместителя полпреда, еще раньше – главы администрации Тюмени, Тобольска и поселка Пойковский Ханты-Мансийского АО. На все свои должности он назначался вышестоящими руководителями.

О решении побороться с Куйвашевым за губернаторское кресло уже заявили мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутат Госдумы от СР Александр Бурков.

Получить комментарий руководителя департамента информполитики губернатора Александра Иванова на данный момент не удалось.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.04.17

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