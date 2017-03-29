Паралимпийская сборная России ждет, пока дадут «зеленый свет» / Путевку на Игры в Корее завоевали только керлингисты

Публикации за 29.03.17

Меньше года остается до старта Зимних олимпийских и паралимпийских игр в Пхенчане. Однако будет ли шанс выступить в Корее у россиян, представляющих адаптивные виды спорта, пока неизвестно. Паралимпийский комитет России ждет «зеленый свет» от МПК, но некоторые спортсмены все же завоевали путевки в Пхенчан.

Расследование, которое ведет Межународный паралимпийский комитет по докладу Макларена, продолжается. Сегодня президент МПК Филип Крэйвен сообщил, что имена спортсменов, упомянутых в бумаге, то есть тех, кто подозревается в приеме запрещенных препаратов, не будут названы. В этой связи вопрос с участием российских паралимпийцев в Играх в Пхенчане остается открытым. «Претенденты у нас есть, и их немало. Например, лыжники, биатлонисты, – рассказал NDNews.ru директор Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков. – Но права паралимпийского комитета России по-прежнему ограничены, и те спортсмены, которые имеют право проходить отбор на Игры через ПКР, уже пропустили его. Перспективы есть в любом случае. Если нам откроют «зеленый свет», от нас будут участники, но их, конечно, будет меньше по сравнению с тем, если бы нам позволили участвовать в международных соревнованиях и проводить полноценный отбор на Игры».

Тем не менее, по ряду дисциплин все не так плохо. Например, керлингисты проходят отбор по линии Международной федерации по этому виду спорта, а не по линии ПКР. Керлингисты лицензию на Игры уже получили.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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