Свердловским керлингистам по-прежнему не хватает льда для подготовки к Паралимпиаде

Публикации за 29.03.17

Свердловские керлингисты на колясках в этом году в очередной раз продемонстрировали впечатляющие результаты на международных соревнованиях. Сборная завоевала серебряные медали на Чемпионате мира, который проходил в корейском Пхенчане. Там же пройдут в 2018 году и Паралимпийские игры, но спортсмены по-прежнему сетуют на то, что им негде готовиться к соревнованиям.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в состав сборной нашей страны по керлингу на колясках входят сразу несколько свердловчан. В том числе – капитан команды Андрей Смирнов. Спортсмены сейчас готовятся к Паралимпиаде 2018 года. Как уже писало наше агентство, они единственные из всей российской сборной, кто отобрался на игры в Корее, благодаря серебру на Чемпионате мира в Пхенчане. Сейчас, по словам Смирнова, керлингисты-колясочники собираются поехать на Чемпионат России, который пройдет в начале апреля в Сочи. Однако условия для тренировок, увы, оставляют желать лучшего. После Паралимпиады в Сочи в 2014 году выяснилось, что у спортсменов вообще нет специального льда – тогда они занимались в ФОКе на Уктусе. Однако через некоторое время свердловским керлингистам все же выделили одну дорожку, которая соответствует требованиям в этом виде спорта. Правда, приходится ездить в «Экспо-центр», что совсем неудобно – колясочникам приходится вызывать специализированное такси, да и одной дорожки маловато. «Мы продолжаем надеяться, что у нас будет нормальная площадка для керлинга», – сказал Андрей Смирнов.

По словам министра спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, проблема не столько в отсутствии специализированной площадки – построить ее не так сложно – сколько в нехватке профессиональных ледоваров. «Даже если лед есть, проблемы с квалифицированными кадрами и оборудованием», – сказал он.

Напомним, российские керлингисты-колясочники являются трехкратными чемпионами мира и серебряными призерами Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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