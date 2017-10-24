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Вторник, 24 октября 2017, 10:34 мск

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Екатеринбург

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Минимум один свердловчанин гарантировал себе поездку на Паралимпиаду в Корею

Минимум один свердловчанин гарантировал себе поездку на Паралимпиаду в Корею
Екатеринбуржцы Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко

Накануне глава Минспорта РФ Павел Колобков рассказал, что паралимпийская национальная команда выступит на Играх в Корее в усеченном составе. «Поедет не больше 73 человек, как мы прогнозируем», – сообщил он в интервью «Р-Спорту».

В числе 73 будут и свердловчане. По крайней мере, один человек точно обеспечил себе поездку в Пхенчхан. «На текущий момент отбор из спортсменов Свердловской области на Паралимпийские игры 2018 года прошел Андрей Смирнов, представляющий область в дисциплине «Керлинг на колясках», – рассказали «Новому Дню» в Министерстве спорта Свердловской области.

Еще одна представительница этого вида спорта, Оксана Слесаренко, также имеет шансы на место в команде. Кроме того, в отборе на Паралимпиаду будут участвовать лыжницы и биатлонистки Анна Миленина (спорт ПОДА) и Михалина Лысова (спорт слепых). В министерстве уточнили, что отборочные соревнования пока проходят, поэтому не исключено, что регион в Корее будут представлять и другие свердловские спортсмены.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.17

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