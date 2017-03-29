На Уралмаше уже год нет бульвара Культуры – его незаметно переименовали в улицу (ДОКУМЕНТ)

Публикации за 29.03.17

На Уралмаше бульвар Культуры незаметно переименовали в улицу. Об изменениях не знают ни жители района, ни даже районная администрация. Однако постановление «О внесении изменений в государственный адресный реестр», в котором наряду с другими элементами улично-дорожной сети из документов исчезает легендарный бульвар, было опубликовано еще 1 марта 2016 года.

Согласно информации на официальном сайте мэрии Екатеринбурга, документ был подписан главой администрации города Александром Якобом.

«Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города Екатеринбурга):

1) исключить из государственного адресного реестра сведения о наименованиях элементов улично-дорожной сети согласно приложению № 1;

2) внести в государственный адресный реестр: сведения о наименованиях элементов улично-дорожной сети согласно приложению № 2; изменения согласно приложению № 3», – говорится в постановлении.

Согласно приложениям к документам, были исключены из реестра 242 объекта, а включены – 138. Некоторые сменили названия формально: был бульвар – стала улица. Именно так и произошло с бульваром Культуры, который уже год как стал улицей. Информацию об исключении/включении объектов должны были направить в скорую помощь, на «Почту России», в налоговые службы и в другие ведомства, работающие с населением.

Однако о переименовании не знают даже в администрации Орджоникидзевского района. NDNews.ru позвонил в приемную под видом жителя и спросил, как же писать в официальных документах? Ответили, что ничего не менялось, бульвар остался бульваром.

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, который был инициатором разработки проекта по преображению бульвара Культуры в культурный бренд Уралмаша, о переименовании ничего не слышал.

«Да быть не может! Наверное, это какая-то ошибка, – отреагировал он на звонок NDNews.ru. – Я еще в 2016 году работал в ЦК «Орджоникидзевский», который расположен на бульваре Культуры. И все официальные документы, в том числе из администрации, приходили с подписью «бульвар». Ни про какую улицу никто не слышал и даже не говорил об изменениях».

Местные жители тоже разводят руками: они жили и живут на Уралмаше.

«Мне кажется, что даже если и переименовали в улицу, для всех жителей Екатеринбурга это и останется бульваром. Тем более что это бульвар – прогулочная зона. Надеюсь, что если это ошибка, ее исправят», – отметил Сергей Каменский.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга официальный комментарий обещали предоставить завтра.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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