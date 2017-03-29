Аукцион по продаже екатеринбургской телебашни может быть отменен

Публикации за 29.03.17

Аукцион по продаже недостроенной екатеринбургской телебашни, назначенный на 27 апреля, может не состояться.

«Министерство по управлению государственным имуществом не исключает возможности отмены аукциона в связи с необходимостью детальной проработки дальнейшего развития данной территории и формирования социально значимого для городской среды пространства», – сообщили в МУГИСО.

Напомним, судьбу многострадальной Екатеринбургской недостроенной телебашни в середине декабря окончательно решили депутаты заксобрания региона. Они поддержали предложение мингосимущества выставить ее вместе с земельным участком на аукцион, при этом задачи сохранить или, наоборот, демонтировать башню перед покупателем не ставилась. Решение о консервации, демонтаже или реконструкции разрешили принимать новому собственнику. Деньги от приватизации уже запланированы в доходной части бюджета-2017.

Как уже сообщал NDNews.ru, начальная цена продажи: 652 млн 772 тыс. 197,26 рублей 26 копеек, шаг аукциона – 10 млн рублей, задаток для участия в аукционе – 130 млн 554 тыс. 439,45 рублей 45 копеек, что составляет 20 % от начальной цены продажи.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

Гражданину Германии не дали вывезти из России медный крест XVIII века. / На Уралмаше уже год нет бульвара Культуры – его незаметно переименовали в улицу (ДОКУМЕНТ). / Суды Екатеринбурга оштрафовали всех участников митинга против коррупции, кроме девочки-подростка. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»