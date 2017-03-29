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Екатеринбург

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Публикации за 29.03.17

Аукцион по продаже екатеринбургской телебашни может быть отменен

Аукцион по продаже екатеринбургской телебашни может быть отменен

Аукцион по продаже недостроенной екатеринбургской телебашни, , может не состояться.

«Министерство по управлению государственным имуществом не исключает возможности отмены аукциона в связи с необходимостью детальной проработки дальнейшего развития данной территории и формирования социально значимого для городской среды пространства», – сообщили в МУГИСО.

Напомним, судьбу многострадальной Екатеринбургской недостроенной телебашни в середине декабря окончательно решили депутаты заксобрания региона. Они поддержали предложение мингосимущества выставить ее вместе с земельным участком на аукцион, при этом задачи сохранить или, наоборот, демонтировать башню перед покупателем не ставилась. Решение о консервации, демонтаже или реконструкции разрешили принимать новому собственнику. Деньги от приватизации уже запланированы в доходной части бюджета-2017.

Как уже сообщал NDNews.ru, начальная цена продажи: 652 млн 772 тыс. 197,26 рублей 26 копеек, шаг аукциона – 10 млн рублей, задаток для участия в аукционе – 130 млн 554 тыс. 439,45 рублей 45 копеек, что составляет 20 % от начальной цены продажи.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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