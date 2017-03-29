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Публикации за 29.03.17

Путин передал Ростеху акции девяти авиаремонтых заводов

Путин передал Ростеху акции девяти авиаремонтых заводов

Президент России Владимир Путин передал госкорпорации «Ростех» акции девяти авиазаводов, расположенных в разных регионах страны.

Указ «Об имущественном взносе Российской Федерации в государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» опубликован сегодня на портале правовой информации. Как передает корреспондент NDNews.ru, доля переданных Ростеху акций сильно разнится между разными предприятиями. Например, под контроль Госкорпорации почти полностью перейдет Арамильский авиационный ремонтный завод в Свердловской области – Ростеху отдадут 84% его акций. Ранее президент отдал корпорации еще одно уральское предприятие – Уралвагонзавод. От 570-го авиаремонтного завода в Ейске (Краснодарский край) Ростеху достанется 35,916% акций, от 356-го в Энгельсе Саратовской области – 30,149574%, от остальных – в Гатчине, Челябинске-15, Люблино, Санкт-Петербурге, Чите и Хабаровске – менее 0,0001%.

Москва, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Москва, Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

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