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Публикации за 30.03.17

Мэр Новоуральска Владимир Машков официально подал в отставку

Мэр Новоуральска Владимир Машков официально подал в отставку

Глава Новоуральска Владимир Машков покинет свой пост 7 апреля. Накануне его заявление о досрочном сложении полномочий одобрила городская дума. После благодарственной речи мэра депутаты аплодировали ему стоя, сообщают местные издания.

Напомним, Владимиру Машкову поступило предложение занять высокий пост в правительстве Калининградской области. Вчера он подтвердил эту информацию, выступая перед новоуральскими депутатами. На прошлой неделе Машков встречался с губернатором Евгением Куйвашевым, и, по данным NDNews.ru, . Сам мэр не скрывал своего хорошего настроения, но на вопрос журналистов о переезде в Калининград предпочел отшутиться: «Туристом я еду».

Между тем, по некоторым данным, Владимир Машков может занять пост заместителя председателя правительства Калининградской области. По другой версии, он станет советником и.о. губернатора региона Антона Алиханова.

Новоуральск, служба информации РИА «Новый День»

Новоуральск. Другие новости 30.03.17

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