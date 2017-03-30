ФНС рассказала, на чем зарабатывают миллиардеры Свердловской области

Публикации за 30.03.17

Самые богатые жители Свердловской области который год продолжают богатеть. Самый высокий доход за прошлый год составил 5,8 млрд рублей, а всего в регионе восемь миллиардеров. Свои капиталы они сколотили на бизнесе и ценных бумагах. Немного отстают адвокаты и нотариусы.

О том, как изменилось благосостояние уральских миллионеров и миллиардеров, сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева. «Тех, кто задекларировал от миллиона до 10 млн за год по итогам 2016 года 21 тысяча человек. Задекларировавших доход 10-100 млн – 64 человека, от 100 до 500 млн рублей – 77 человек, из них 36 нотариусов и один адвокат. От 500 до одного миллиарда рублей задекларировало 15 человек, из них 11 – индивидуальные предприниматели», – рассказала Исаева. Во всех категориях миллионеров стало чуть меньше.

Количество миллиардеров осталось прежним – 8 человек. Из них двое это индивидуальные предприниматели. Остальные – «обычные» физлица. Их доход формируется за счет операций с ценными бумагами и от дивидендов, полученных из иностранных источников. Доход самого богатого человека за 2016 год вырос на несколько сотен миллионов – в прошлом году человек со статусом «главный богатей региона» задекларировал 5,5 млрд рублей, в этом году уже 5,8 млрд рублей.

Конечно, раскрывать личности миллиардеров ФНС не может. Но география их проживания примерно ясна. По словам Исаевой, кроме Екатеринбурга это «близлежащий от Екатеринбурга город» и город, находящийся на севере области, «примерно на 2/3 севернее от Екатеринбурга», как выразилась налоговик.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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