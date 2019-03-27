Из-за санкций на Среднем Урале стало в 2,5 раза больше миллиардеров

Свердловская область разбогатела миллиардерами. Доходы с девятью и более нолями задекларировали 18 человек – притом что годом ранее их было всего 8. А помог в этом зарубежный бизнес.

О том, что в Свердловской области стало в 2,5 раза миллиардеров, сегодня на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева. По ее словам 14 из них проживают в Екатеринбурге, остальные четверо – в четырех других городах области. Такие серьезные суммы они задекларировали в основном благодаря продаже доли в иностранных компаниях, ликвидации этих компаний или получению дивидендов от них. Рекордсменом стала декларация с доходом более 70 млрд. В прошлом году самый богатый свердловчанин был беднее в несколько раз.

Сумму более миллиона задекларировали 29 тысяч человек. До 100 миллионов заработали 884 человека, их стало на 16% больше. Доход в размере от 100 до 500 миллионов рублей задекларировали 109 человек, свыше 500 миллионов и до миллиарда – 12 человек.

В регионе также на 53% выросла общая сумма задекларированного дохода. Лидия Исаева не смогла ответить, сколько задекларировал среднестатистический житель области, но отметила, что если считать медиану (выбросив из статистики самых богатых), то сумма получится в несколько тысяч раз меньше, чем если считать среднее (то есть просто поделить все личные доходы на количество людей).

Осенью в ФНС рассказывали, что по итогам 7 месяцев доход более миллиарда задекларировали 17 жителей Свердловской области.

В 2017 году ФНС насчитала 8 миллиардеров.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.03.19

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