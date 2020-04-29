На Среднем Урале появился новый миллиардер и тысячи миллионеров

В Свердловской области 18 человек задекларировали доход более 1 млрд рублей, годом ранее миллиардеров в регионе было на одного меньше. Прибавилось и тех, кто задекларировал суммы меньшие, но тоже значительные.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции замруководителя УФНС России по Свердловской области Лидия Исаева, по итогам декларационной компании за 2019 год сумму от 500 млн до миллиарда задекларировали 20 человек, в 1,7 раза больше, чем раньше. На 22 % выросло число людей с доходом от 100 млн до 500 млн, в области 133 таких человека. Доход от 10 млн до 100 млн указали тысяча человек, а более миллиона – 34 тысячи, на четверть больше, чем по итогам предыдущей декларационной кампании.

Год назад в Свердловской области насчитали 17 миллиардеров, а еще ранее – 8. Тогда такой рост в налоговой объяснили санкциями – бизнесмены задекларировали такие серьезные суммы в основном благодаря продаже доли в иностранных компаниях, ликвидации этих компаний или получению дивидендов от них.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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