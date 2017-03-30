В Свердловской области скопируют все документы, представляющие особую ценность

Публикации за 30.03.17

В Свердловской области будет создан Территориальный страховой фонд документации, которую нельзя утратить ни при каких обстоятельствах. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании кабмина.

Как пояснил начальник управления государственными архивами Свердловской области Александр Капустин, в страховом фонде будут храниться копии документов, являющихся национальным научным, культурным и историческим наследием. Также фонд будет вести работу с оригиналами и копиями документов, которые необходимы для документального обеспечения аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций, восстановления объектов систем жизнеобеспечения населения.

«К этому постановлению мы шли несколько лет. Решение о создании страхового фонда на архивные документы инициировалось федеральной архивной службой и было поддержано МЧС России. На территории области есть очень много жизнеобеспечивающих население предприятий и организаций. В случае аварии или какой-то нештатной ситуации необходимо оперативно получить техническую документацию по объекту. Особенно это важно, если речь идет о подземных коммуникациях. То есть, мы говорим о таких документах, которые не могут быть утеряны ни при каких обстоятельствах», – пояснил Александр Капустин.

Приобретенное оборудование, ставшее основой центра микрографии и реставрации архивных документов, позволит создавать архивные копии на всех видах носителей: бумажном, электронном и на пленке. В ближайшей перспективе страховой фонд будет формироваться именно в электронном формате. В дальнейшем планируется переносить информацию на микрофиши, которые имеют наибольший срок хранения.

Копии будут созданы в трех экземплярах – для хранения в областном архиве, в муниципалитетах, где расположены объекты, имеющие страховые копии технической документации, а также в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В ближайшее время мы проведем совещание с представителями отраслевых министерств, чтобы определить круг таких организаций и начать работу по выявлению и отбору документов для создания страхового фонда», – отметил Капустин.

Также в этом году будут урегулированы все организационные вопросы и проведен расчет объемов финансирования мероприятий по созданию территориального страхового фонда. С 2018 года планируется приступить к его формированию.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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