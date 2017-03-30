NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 30.03.17

Екатеринбург окрасится в синий цвет в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом

Екатеринбург окрасится в синий цвет в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом

2 апреля общественность отмечает Всемирный день информирования об аутизме. В Екатеринбурге 50 зданий в центре города в этот день будут подсвечены синим цветом, который считается одним из символов аутизма. Также в эти дни пройдет «День открытых людей» в ТЮЗе, где особенных людей обучают театральному мастерству: юные артисты прочитают сказку «Заснеженная королева», а также пройдут уроки капоэйры и танцев.

Акция «Зажги синим» проходит в разных странах мира с 2008 года, а Екатеринбург впервые присоединился к ней год назад, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам граждан, страдающих аутизмом, – сообщили в пресс-службе управления культуры. В этом году вновь 2 апреля с 20:00 здания администрации города, ТЮЗа, театра балета «Щелкунчик» и многие другие культурные и общественные учреждения, а также нечетная сторона пешеходной зоны улицы Вайнера от Малышева до Радищева, будут подсвечены синим светом.

Новый День: Екатеринбург окрасится в синий цвет в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом

Центральной площадкой 2 апреля днем станет Театр юного зрителя, где пройдет «День открытых людей». В театре с осени реализуется проект #ЗаЖивое, в рамках которого 10 подростков и молодых людей с расстройством аутистического спектра обучаются театральному мастерству. В воскресенье начинающие артисты покажут все, чему научились. В 12 часов состоится читка – и, кстати, исполняли хорошо. Также состоится выступление инклюзивного театра «Другие», пройдут мастер-классы по капоэйре и танцам. А в завершение дня выступит известный в Екатеринбурге «Другой оркестр» и пройдет чаепитие. Фестиваль будет идти с 12 до 15 часов, параллельно можно будет посетить несколько площадок, – рассказали NDNews.ru в пресс-службе ТЮЗа.

Новый День: Екатеринбург окрасится в синий цвет в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

В Сухом Логу у местных жителей из-за газовиков отобрали дома (ВИДЕО). / В Екатеринбурге из-за снегопада произошло уже почти 40 ДТП. / Значки для участников «Майской велопрогулки» оплатят из бюджета Екатеринбурга.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter