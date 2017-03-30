Екатеринбург окрасится в синий цвет в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом

Публикации за 30.03.17

2 апреля общественность отмечает Всемирный день информирования об аутизме. В Екатеринбурге 50 зданий в центре города в этот день будут подсвечены синим цветом, который считается одним из символов аутизма. Также в эти дни пройдет «День открытых людей» в ТЮЗе, где особенных людей обучают театральному мастерству: юные артисты прочитают сказку «Заснеженная королева», а также пройдут уроки капоэйры и танцев.

Акция «Зажги синим» проходит в разных странах мира с 2008 года, а Екатеринбург впервые присоединился к ней год назад, чтобы привлечь внимание человечества к проблемам граждан, страдающих аутизмом, – сообщили в пресс-службе управления культуры. В этом году вновь 2 апреля с 20:00 здания администрации города, ТЮЗа, театра балета «Щелкунчик» и многие другие культурные и общественные учреждения, а также нечетная сторона пешеходной зоны улицы Вайнера от Малышева до Радищева, будут подсвечены синим светом.

Центральной площадкой 2 апреля днем станет Театр юного зрителя, где пройдет «День открытых людей». В театре с осени реализуется проект #ЗаЖивое, в рамках которого 10 подростков и молодых людей с расстройством аутистического спектра обучаются театральному мастерству. В воскресенье начинающие артисты покажут все, чему научились. В 12 часов состоится читка сказки «Заснеженная королева», которую ранее участники проекта исполняли лишь для родителей и ограниченного круга зрителей – и, кстати, исполняли хорошо. Также состоится выступление инклюзивного театра «Другие», пройдут мастер-классы по капоэйре и танцам. А в завершение дня выступит известный в Екатеринбурге «Другой оркестр» и пройдет чаепитие. Фестиваль будет идти с 12 до 15 часов, параллельно можно будет посетить несколько площадок, – рассказали NDNews.ru в пресс-службе ТЮЗа.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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