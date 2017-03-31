Сегодня ночью в Екатеринбурге стартует запись детей в лагеря

Публикации за 31.03.17

Сегодня ровно в полночь начинается запись детей в летние лагеря. В этом году будут работать 17 загородных площадок. Накануне «часа икс» NDNews.ru напоминает, как отправить ребенка на отдых с минимальной нервотрепкой.

Запись детей в загородные лагеря начинается с полуночи 1 апреля и продлится до 17 апреля. Заявление можно подать через сайт госуслуг, в городских МФЦ и в администрации школ. Перечень документов указан здесь. При этом опция на «Госуслугах» начнет работать ровно в полночь, МФЦ откроются в течение дня, а школы – только в первый рабочий день, 3 апреля.

Родители обычно стараются попасть в число первых подавших заявки, ажиотаж связан со стоимостью путевок. Так, в этом году путевки будут стоить 18200 рублей. Для тех, кому положена максимальная компенсация, они обойдутся в 3349 рублей. Тем, кому компенсируют до 80 % (то есть для большей части горожан), – в 6319 рублей. Стоимость актуальна для всех загородных лагерей, кроме «Мечты» (Ревда) и «Маяка» (Сысерть), там путевки чуть дешевле. Всего же в этом году в список попали 17 загородных мест отдыха, годом ранее их было 16. География привычна: Сысерть и Сысертский район, Первоуральск, Невьянский район (Таватуй), Ревда. В санатории можно записать детей с 25 апреля по 15 мая, их список пока не оглашен. В городские лагеря запись также будет идти с 1 апреля, но закончится в зависимости от смены: до 30 апреля для первой смены, 20 мая для второй и 10 июня для третьей. Впрочем, особого ажиотажа в городские лагеря не бывает.

Отправить в детский лагерь можно ребенка с 6 лет и 6 месяцев вплоть до совершеннолетия. При этом за сезон отдохнуть в санатории или загородном лагере можно только один раз, а в городском лагере хоть во все смены.

Новинка этого года – наконец-то стало возможным записать братьев и сестер в одну смену и один лагерь. Раньше родители подавали одно заявление на каждого ребенка, случалось так, что детей раскидывали и по сменам, и по лагерям, что, конечно, было неудобно, некоторые даже отказывались из-за этого от путевок. Теперь на портале госуслуг после внесения данных об одном ребенке можно продолжить заполнение заявки и вписать второго, третьего и т.д. Другое изменение – теперь при записи через «Госуслуги» можно указать от одного до трех лагерей, раньше можно было указывать не менее трех (это упрощает запись для тех, кто целенаправленно пытается отправить ребенка в конкретный лагерь и на другие не согласен).

В этом году, по расчетам администрации города, около пяти тысяч детей смогут отдохнуть в санаториях и около 15,6 тысяч ребят – в загородных лагерях. Городские лагеря готовы к приему 25 тысяч детей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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