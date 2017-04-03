На отдых в детских лагерях принято 18 тысяч заявлений

Публикации за 03.04.17

В ночь на 1 апреля в загородные и дневные лагеря записали около 18 тысяч детей. Родители каких-то серьезных проблем в работе портала госуслуг не заметили, впрочем, сразу после полуночи сайт все-таки сбоил.

В Ростелекоме подсчитали количество детей, которых родители в ночь на 1 апреля пытались записать в лагеря. По состоянию на 09:00 было принято более 18 тысяч заявлений, Ростелеком посчитал и тех, кто пытался успеть записать ребенка в загородные лагеря, и тех, кто подавал заявку на смену в лагере с дневным пребыванием. В этом году, по расчетам администрации города, около пяти тысяч детей смогут отдохнуть в санаториях и около 15,6 тысяч ребят – в загородных лагерях. Городские лагеря готовы к приему 25 тысяч детей. «Пиковая нагрузка на портал пришлась на ночь с момента открытия записи: с 00:00 по 08:00 часов 1 апреля принято около 10 тысяч электронных заявлений. В первые 10 минут информационная система зафиксировала свыше 8 тысяч попыток отправки заявлений. Несмотря на высокую пиковую нагрузку, портал госуслуг работал без сбоев, в штатном режиме», – прокомментировали в пресс-службе Ростелекома.

Родители в целом также отмечают, что портал работал более или менее нормально, но без сбоев не обошлось. «Ребенка записал, где-то в 00:20 это получилось», – рассказал один из родителей. Как заметила мама другого ребенка, в этом году желающих записать детей через госуслуги было больше: «Первые минут 10 после полуночи вообще ничего нельзя было сделать. У нас получилось записать примерно в 00:40. В прошлом году мы записались примерно в то же время, были примерно 1600 в очереди. В этом году попали уже в шесть тысяч записавшихся».

Напомним, запись в загородные лагеря продолжается до 17 апреля. Но родители стараются как можно быстрее оформить детей из-за ажиотажного спроса. Связан он с ценами – путевки стоят 18200 рублей, но администрация города компенсирует солидную часть стоимости. Для тех, кому положена максимальная компенсация, они обойдутся в 3349 рублей. Тем, кому компенсируют до 80 % (то есть для большей части горожан), – в 6319 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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