После отмены выставки вооружений в Нижнем Тагиле хотят провести гей-парад

Публикации за 31.03.17

Череда заявок на проведение публичных акций на Среднем Урале продолжается. В Нижнем Тагиле ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение митинга и гей-парада.

В мэрию Нижнего Тагила поступило обращение о проведении в городе гей-парада и митинга в поддержку местного ЛГБТ-сообщества. В числе организаторов – свердловчанин Владимир Климов и москвич со швейцарским гражданством Николай Алексеев. Акции запланированы на 11 апреля в Пионерском сквере.

Аналогичные заявки общественники подали уже во многих городах России, в том числе и в Екатеринбурге. В столице Урала гей-активисты хотели провести шествие, митинг с призывом к легализации в России однополых браков и «с целью выражения благодарности первому президенту России Борису Ельцину за отмену в 1993 году уголовного преследования за вступление в гомосексуальные отношения». В Екатеринбурге по всем трем акциям власти выдали отказ.

Впрочем, пока в стране не нашлось ни одного муниципалитета, одобрившего такую заявку. ЛГБТ-активисты по фактам отказа идут в суды. Как прокомментировал сегодня корреспонденту NDNews.ru Николай Алексеев, в случае, если Нижний Тагил акцию не согласует, общественники также будут судиться вплоть до ЕСПЧ. В Верховном суде РФ, к примеру, на 29 марта (по информации, обнародованной Алексеевым) уже 15 дел по запретам аналогичных мероприятий в разных субъектах РФ, в ЕСПЧ обжалован запрет акций в Ставрополе, Москве, Мурманске и других городах.

Нижний Тагил, Светлана Загороднева

Нижний Тагил. Другие новости 31.03.17

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