Мужчину, который в Среднеуральске с топором напал на электриков в новогодние праздники, ждет суд

Публикации за 31.03.17

В суд передано дело в отношении мужчины, который 1 января в Среднеуральске набросился с топором на дежуривших в тот день электриков Облкоммунэнерго. Мужчину возмутило, что у него дома пропал свет, и он отправился на разборки.

Следственный комитет РФ по Свердловской области в Среднеуральске завершил проверку по ЧП, случившемуся в городе 1 января. Напомним, тогда пьяный мужчина проник на территорию Облкоммунэнерго и набросился с топором на дежурных электриков. Свой поступок нападавший объяснил тем, что в его доме пропал свет, и виноваты в этом энергетики, сообщили NDNews.ru в пресс-службе энергокомпании.

Расследование преступления шло ровно три месяца, и вот сегодня дело было передано в суд. Нападавшему инкриминируют ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам».

«Больше месяца шло предварительное следствие, собирались улики, опрашивались все стороны. Уголовное дело было возбуждено 15 февраля по статье, которая соответствует составу преступления, и на которой мы настаивали. К делу приобщены вещественные доказательства: оба орудия – нож и топор, с которыми нападавший явился на наш объект, а также запись его телефонных разговоров с дежурными электромонтерами, где он угрожает их убить», – рассказали в службе безопасности АО «Облкоммунэнерго».

24 марта уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру Верхней Пышмы, и сегодня передано в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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