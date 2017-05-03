Жителя Верхней Пышмы будут судить за попытку зарубить топором электромонтеров

Публикации за 03.05.17

Жителя Верхней Пышмы будут судить за попытку убить двух электромонтеров. Ему ограничили подачу света, в ответ на это он пришел с топором в Среднеуральск и пытался убить сотрудников ресурсной компании.

Покушение на электромонтеров произошло ночью 1 января. Житель Верхней Пышмы Алексей Ефремов два года не пускал к своим приборам учета контролеров, а потому в его доме был установлен прибор, ограничивающий мощность подачи электроэнергии. Кратковременное отключение света вывело мужчину из себя, и он решил убить двух электромонтеров оперативно-выездной бригады Среднеуральского РКЭС АО «Облкоммунэнерго». Около 10 часов вечера Ефремов, вооруженный ножом и топором, заявился в служебное помещение Облкоммунэнерго. Сначала он сбил одного из электромонтеров с ног ударом в лицо, затем достал топор и нож и попытался зарубить сотрудников ресурсной компании, угрожая им убийством. Однако электромонтеры смогли дать отпор неадекватному визитеру.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, не доведенное до конца по независящем от обвиняемого обстоятельствам). Как сегодня сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено в Верхнепышминский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет. Учитывая, что по ст. 66 Уголовного кодекса РФ, срок наказания за покушение на преступление не может превышать трех четвертей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьей, Ефремову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

«Преступник получит заслуженное наказание, и это справедливо. Нападения на энергетиков «при исполнении» в последнее время участились, считаем, они не должны оставаться безнаказанными. Больше месяца шло предварительное следствие, собирались улики, опрашивались все стороны. Уголовное дело было возбуждено 15 февраля по статье, которая соответствует составу преступления, и на которой мы настаивали. К делу приобщены вещественные доказательства: оба орудия – нож и топор, с которыми нападавший явился на наш объект, а также запись его телефонных разговоров с дежурными электромонтерами, где он угрожает их убить. 24 марта уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру Верхней Пышмы, 31 марта передано в суд», – рассказали NDNews.ru в службе безопасности АО «Облкоммунэнерго».

Верхняя Пышма, служба информации РИА «Новый День»

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