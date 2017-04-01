«Может быть, это цинично. Но вас не уволят даже в кризис» – что обещают будущим чиновникам

Публикации за 01.04.17

В уральских вузах завершаются дни открытых дверей для будущих абитуриентов. Корреспондент NDNews.ru побывал в кузнице кадров для госслужбы – Уральском институте управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ – чтобы узнать, как мотивируют школьников стать чиновниками. День открытых дверей в институте прошел 1 апреля. На встречу пришли несколько десятков абитуриентов с родителями, а также желающие получить второе высшее образование. Гостям устроили небольшую экскурсию по зданию, а затем собрали в актовом зале, где и состоялась основная презентация вуза.

Директор Института Александр Александров похвастал , что ректор академии Владимир Мау удостоился встречи с президентом Владимиром Путиным, затем перечислил наиболее известных выпускников академии – два губернатора УрФО, министры, семь депутатов Свердловского заксобрания, две трети глав муниципалитетов в Свердловской области. На школьников, как и на их родителей, эта информация не произвела никакого эффекта. «У нас есть хорошие связи с органами власти и бизнесом. Чиновники и бизнесмены выстраиваются в очередь для встреч с нашими студентами», – продолжал Александров. В зале было тихо.

«Скажу, может быть, циничную вещь. Но во время экономических трудностей госслужба остается стабильностью, оттуда никого не увольняют и всегда платят зарплату», – заключил директор института. «Не такая уж и большая заплата в госвласти», – послышался шепот с задних рядов, где сидели, в основном, претенденты на магистратуру.

Тезис о востребованности чиновников подхватили и другие сотрудники вуза. Замдекана факультета государственного и муниципального управления Станислава Лесина отметила, что «для студентов организована практика в органах власти и если они хорошо покажут себя, появится возможность трудоустройства». Но карьерные перспективы как-то не особо заинтересовали будущих студентов. Многих волновала стоимость обучения, так как эту тему руководитель вуза в своей речи деликатно обошел. Одни спрашивали, как перевестись с платного обучения на бюджет (в 2017 году в институте на каждом направлении, кроме ГМУ, не более 10 бюджетных мест), другие – об условиях заселения в общежитие. На выходе из института школьники рассуждали, что рассматривают академию госслужбы только как один из вузов, куда они планируют поступать этим летом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 31.03.17

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