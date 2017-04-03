В Верхнем Тагиле при взрыве в печи для плавки свинца погиб 24-летний рабочий, еще трое с травмами попали в больницу (ФОТО)

Публикации за 03.04.17

Накануне ночью на предприятии Уральской свинцовой компании в Верхнем Тагиле случилось ЧП. Внутри печи для плавки свинца произошел взрыв. В результате один рабочий, 24-летний мужчина из среднеазиатской республики, погиб. Еще трое человек с травмами разной степени тяжести доставлены в местную больницу. Возбуждено уголовное дело и начата прокурорская проверка.

По предварительным данным, ЧП случилось в воскресенье, 2 апреля, в 23:00 на производственном участке обособленного подразделения ООО «Уральская свинцовая компания», расположенного в Верхнем Тагиле. В ходе плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв с отрывом крышки загрузочного окна и частичным выбросом свинца. В результате случившегося погиб мужчина – уроженец среднеазиатской республики, 1993 года рождения, работавший на предприятии по трудовому договору. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще трое мужчин, 1986, 1995 и 1979 годов рождения. Всем им в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По данному факту следственным отделом по городу Кировград СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Изъяты документы, регламентирующие технологический процесс плавки свинца, а также касающиеся вопросов охраны труда на предприятии, анализируются должностные инструкции работников предприятия.

Свою проверку инициировала прокуратура, которая проверит соблюдение техники безопасности. Будет установлено, когда в последний раз проводилась техническая проверка печи.

Будет проверяться и соблюдение миграционного законодательства, поскольку погибший и один из пострадавших – граждане иностранного государства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

3 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Сергей Иванов отправит Росгвардию охранять тротил в Красноуральске. / Терсхемы в регионах не смогли сделать качественно, зато прописали увеличенные тарифы. Депутат ГД объяснил, почему не заработал ФЗ о переработке мусора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»