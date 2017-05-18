Прокуратура инициировала возбуждение дела о халатности из-за гибели рабочего на производстве в Верхнем Тагиле

Публикации за 18.05.17

Прокуратура Свердловской области проводит надзорные мероприятия в ООО «Уральская свинцовая компания» из-за аварии с погибшими и направила материалы для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили NDNews.ru в ведомстве, 2 апреля 2017 года на производственном участке обособленного подразделения ООО «Уральская свинцовая компания» в Верхнем Тагиле во время плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв с отрывом крышки загрузочного окна и частичным выбросом свинца, в результате которого 24-летний работник, мужчина из среднеазиатской республики, погиб и трое получили травмы различной степени тяжести.

На данный момент уже возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Прокуратура Кировграда установила, что один из пострадавших, будучи гражданином иностранного государства, работал на предприятии, не имея патента на осуществление трудовой деятельности. Прокуратура в адрес руководителя предприятия внесла представление об устранении нарушений закона, а также в отношении юридического лица возбудила административное дело по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ («Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина»).

Кроме того, цех по производству свинца и сплавов, в котором произошла авария, реконструирован ООО «Уральская свинцовая компания» в 2015 году. При этом разрешение на строительство данного объекта выдано администрацией городского округа Верхний Тагил в отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации.

В связи с чем прокуратура Кировграда в отношении должностных лиц администрации городского округа Верхний Тагил, выдавших ООО «УСК» разрешение на строительство в отсутствие необходимых документов, инициировала проверку на наличие признаков преступления по ст. 293 УК РФ («Халатность»), в целях чего соответствующие материалы были направлены в следственные органы.

Верхний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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