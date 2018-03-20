В Тагиле мастера подозревают во взрыве печи, из-за которого погиб человек

В Верхнем Тагиле завершено расследование взрыва производственной печи, из-за которого погиб человек и еще двое получили травмы.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» было возбуждено в апреле прошлого года. Как теперь выяснили следователи, мастер производственного участка выполнял работы восстановительной плавки в печи. В нарушение правил безопасности он загрузил в печь сырье, в котором была вода. Можно было выдержать его, но рабочий этого не сделал.

Он закрыл люк и поставил печь на вращение. В процессе плавки вода попала на раскаленный материал, в больших количествах стал выделяться пар. Внутри частично герметичной печи сформировалась область высокого давления – и произошел взрыв. Трое человек оказались в зоне поражения. Один из них погиб на месте. Здоровью второго был причинен тяжкий вред, третьего – легкий. В результате взрыва также произошел пожар в производственном цеху, предприятию был причинен вред на сумму порядка 1,5 млн рублей.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будет передано в суд.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.03.18

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