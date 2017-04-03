Законодатели Свердловской области готовятся ко второму туру губернаторских выборов

Публикации за 03.04.17

Депутаты заксобрания от «Единой России» Владимир Никитин и Виктор Шептий внесли на рассмотрение коллег законопроект, уточняющий процедуру проведения второго тура губернаторских выборов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, законопроект опубликован на официальном сайте заксо. Действующую статью областного избирательного кодекса предлагается дополнить словами: «Повторное голосование проводится через 14 дней со дня голосования на общих выборах Губернатора Свердловской области. Решение о проведении повторного голосования публикуется в «Областной газете» не позднее чем через два дня со дня его принятия Избирательной комиссией Свердловской области».

Напомним, второй тур губернаторских выборов проводится в том случае, если в первом ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

В Свердловской области губернаторские выборы в два тура до сих пор случались всего два раза – в 1999 году во второй тур вышли Эдуард Россель и Александр Бурков, в 2003 – Эдуард Россель и Антон Баков. Победил оба раза Эдуард Россель.

В этом году состав участников гонки пока окончательно не определен. Президент Владимир Путин до сих пор не дал «отмашки» на выдвижение от партии власти действующего губернатора Евгения Куйвашева. Справороссы, вероятно, снова выдвинут Александра Буркова или – как вариант – молодого депутата заксо Дмитрия Ионина. КПРФ склоняется к кандидатуре московского банкира Алексея Парфенова. ЛДПР пока никаких заявлений не делала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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