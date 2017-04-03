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Екатеринбург

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Публикации за 03.04.17

Уральскому прокурору покупают «трешку» в Екатеринбурге за 5 миллионов

Уральскому прокурору покупают «трешку» в Екатеринбурге за 5 миллионов

Генпрокуратура по УрФО покупает для своего сотрудника жилье в Екатеринбурге. Квартира должна быть трехкомнатной и располагаться не в самых дорогих районах города.

На сайте госзакупок объявлен аукцион на покупку трехкомнатной квартиры, заказчик – Генпрокуратура РФ по Уральскому федеральному округу. Максимальная стоимость контракта – 5 млн рублей. Квартира должна быть трехкомнатной, общей площадью не менее 80 кв. м. Новое местожительство прокурора определили в районах второго ценового пояса: Академический, ЖБИ, Завокзальный, Новая Сортировка, Сибирский, Синие камни, Уктус, Уралмаш, Широкая речка, Эльмаш. Дом при этом должен быть новым, введенным в эксплуатацию не ранее 2016 года. Определенные требования прописаны и для интерьера: на полу должен быть линолеум или ламинат, на стенах обои, в санузле – керамическая плитка на полу и стенах или другое подходящее покрытие, балкон должен быть остеклен. Конечно, обязательны центральное отопление, холодная и горячая вода (с установленными счетчиками).

Кому полагается это жилье, в документации не указывается. Добавим, последнее известное общественности назначение в Генпрокуратуре произошло в конце прошлого года. Начальник Управления Генпрокуратуры РФ по УрФО Сергей Филипенко . А его место в УрФО занял экс-прокурор Ставропольского края , уроженец Свердловской области, родившийся в Сысерти.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.04.17

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