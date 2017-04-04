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Екатеринбург

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Публикации за 04.04.17

Екатеринбуржцы несут цветы к памятнику Петру I в Историческом сквере (ФОТО)

Екатеринбуржцы несут цветы к памятнику Петру I в Историческом сквере (ФОТО)

Жители Екатеринбурга возложили цветы в память о трагедии в метро Санкт-Петербурга. Импровизированный мемориал перенесли в Исторический сквер, к бюсту Петра I.

Новый День: Екатеринбуржцы несут цветы к памятнику Петру I в Историческом сквере (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, накануне, в день трагедии, жители Екатеринбурга организовали две «точки памяти». На площади Труда появились мемориальная табличка, свечи, цветы. Около 9-10 часов вечера горожане принесли цветы к бюсту Петра I в Историческом сквере. Сейчас цветы несут только в Исторический сквер, видимо, чтобы не путать горожан, решили оставить одно место возложения цветов. Сегодня утром здесь появились свежие гвоздики.

Новый День: Екатеринбуржцы несут цветы к памятнику Петру I в Историческом сквере (ФОТО)

Не исключен и другой вариант. Денис Порубов, установивший вчера мемориал у памятника Татищеву и де Геннину, рассказал, что не в курсе, почему оттуда убрали цветы. «Возможно, дворники», – предположил активист.

Новый День: Екатеринбуржцы несут цветы к памятнику Петру I в Историческом сквере (ФОТО)

В Санкт-Петербурге с 4 апреля объявлен трехдневный траур, отменены все развлекательные мероприятия, на госучреждениях приспущены флаги. По последним данным, в результате теракта в метро погибли 11 человек, в списке раненых – 51 человек.

Новый День: Екатеринбуржцы несут цветы к памятнику Петру I в Историческом сквере (ФОТО)

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 04.04.17

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