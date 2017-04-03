Уральцы организовали мемориал жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга (ВИДЕО)

Публикации за 03.04.17

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Памятная доска и свечи появились на постаменте монумента основателям города в центре Екатеринбурга. Как сообщил NDNews.ru Денис Порубов, установивший самодельный мемориал, идея таким образом почтить память сограждан, погибших сегодня в метро, возникла у него и нескольких знакомых. Списавшись в соцсетях, выбрали место.

Напомним, сегодня на синей ветке метрополитена в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По предварительным данным, в вагоне метро сработало самодельное взрывное устройство, спрятанное в портфеле. Известно о 9 погибших, и нескольких десятках раненых. Точное число пострадавших уточняется.

Взрыв в метро прокомментировал президент РФ Владимир Путин, находящийся сейчас в Петербурге. По его словам, он получил доклады от руководителей специальных служб, в том числе директора ФСБ. «Правоохранительные органы и спецслужбы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – отметил президент. Путин также выразил соболезнования семьям погибшим.

Следственный комитет России официально подтвердил, что уголовное дело о взрыве в метро Петербурга возбуждено по статье 205 УК РФ «террористический акт». В ведомстве также уточнили, что следствие намерено проверить все другие возможные версии этого происшествия.



Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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