Губернатор-на-крови: циничный пиар вместо соболезнований (СКРИН) / Авторская колонка журналиста Алексея Остапова

Публикации за 04.04.17

В Петербурге – трагедия. Взрыв в метро, унесший жизни людей. Из-за рубежа, из регионов России президенты, премьеры и губернаторы шлют свои соболезнования. О соболезнованиях в первую очередь говорит и президент Владимир Путин, и лишь потом – о неминуемом наказании – и это самая очевидная и человеческая реакция. К сожалению, о здравом смысле и человечности свердловскому пока еще губернатору Куйвашеву, видимо, никто сообщить не удосужился. Поэтому он не выступил с соболезнованиями, он не сказал ни слова о какой-то помощи, которую наша область могла бы предоставить питерцам.

Вместо всего этого от имени Куйвашева вышел пространный пресс-релиз, как он срочно собрал чиновников, не имеющих никакого отношения к работе правоохранительных органов, и потребовал от них «усилить и углубить» меры безопасности. Потребовал он это от вице-губернатора Сергея Швиндта, министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева и от главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Швиндт – транспортник. Кудрявцев – свежепризванный на гражданскую госслужбу экс-военком, отличившийся заявлением об антиконституционности митингов против коррупции, Якоб – сити-менеджер, в сфере ответственности которого только и исключительно работа городских служб. Но, по мнению губернатора и его приближенных, – именно вот эти люди, видимо, и должны уберечь екатеринбуржцев (кроме Якоба не было ни одного представителя свердловских муниципалитетов, хотя по селектору можно было собрать их всех) от терактов.

Конечно, нельзя сказать, что Куйвашев совсем уж потерял связь с реальностью. В конце-то концов, заявил же он о том, что работа по обеспечению «исчерпывающих мер безопасности на объектах транспортной инфраструктуры» должна вестись «во взаимодействии с правоохранительными органами». Но связь с реальностью, все же, какая-то странная. Вот даже оставим тот факт, что акцент на транспортной инфраструктуре заставляет задуматься: а на прочие объекты можно забить? Тут есть другой вопрос: о каком взаимодействии говорит никем не избранный губернатор? О том самом, благодаря которому, несмотря на все усилия полицейского главка, уже несколько лет свердловские чиновники во главе с Куйвашевым не могут заключить даже простейшее соглашение с ГУ МВД по делегированию полномочий о привлечении к ответственности нарушителей региональной «административки»?

Из своей биографии Куйвашев стыдливо вычеркнул Йель, но оставил Московский пограничный институт, где он, якобы, получил юридическое образование. Но я не могу понять: как человек с заявленным высшим юридическим образованием и, вроде бы, в здравом уме полагает, что у губернатора региона есть полномочия давать какие бы то ни было поручения правоохранительным и силовым структурам, когда конец нулевых и начало десятых годов прошли под знаком реформ в этих самых структурах, направленных на максимальную их независимость от местных царьков?

А ведь, между прочим, вчера в Питере находились наши земляки. Этот город – один из туристических центров России, и там явно были наши туристы, тем более – днем, да еще и в центре. И там уж совершенно точно вчера были свердловчане, приехавшие на медиафорум ОНФ, и часть из них пользовалась именно той веткой метро, где прозвучали взрывы. Кто-то из них и вовсе разминулся со смертью на считанные минуты. Хоть слово о них было сказано? Нет. У Куйвашева – выборы. И пусть ему пока еще не дали «благословения» в Кремле – он, видимо, не теряет на него надежды, и пытается «быть в повестке». Вот только все же иногда – и правда, лучше молчать, чем говорить. И уж точно молчать – лучше, чем попытаться пропиариться на крови. Храм-на-Крови в Екатеринбурге уже есть. Может, этого хватит, и мы как-нибудь обойдемся без губернатора-на-крови?

Кстати, на официальном сайте губернатора сообщение о реакции на теракты даже не удостоилось того, чтобы встать на место главной темы. А еще в пресс-релизе нет ни слова об участии в этом «срочном селекторе» начальника областного ГУ МВД Бородина, руководителя УФСБ Вяткина… Логично – им-то работать надо, а не языком трепать.

Екатеринбург. Другие новости 04.04.17

4 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рядового. На посмертных фото видны телесные повреждения, – заявляют правозащитники. / Уральцы организовали мемориал жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»