Установлена личность вероятного террориста-смертника (ФОТО) / МЧС опубликовал списки пострадавших

Публикации за 04.04.17

По предварительным данным, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга привел в действие террорист-смертник, рассказал источник в правоохранительных органах. «Судя по характеру телесных повреждений, действовал смертник. Взрывное устройство было прикреплено у него на теле, либо находились в рюкзаке, либо он держал его в руках на уровне живота. Об этом свидетельствует и тот факт, что у всех, кто находился поблизости, характерные повреждения именно в области живота», – рассказал источник.

Как передает ТАСС, на месте взрыва обнаружено много фрагментов останков погибших, не только предполагаемого террориста. «Его личность предварительно установлена. Он действительно уроженец Средней Азии и имел связи с сирийскими боевиками», – сообщили в правоохранительных органах. Эксперты считают, что смертник стоял недалеко от дверей, ближе к середине вагона. «В центре вагона нашли его руку с проводами, которые отправлены на экспертизу», – сказал источник.

Кроме того, по словам источника, взрывное устройство, сработавшее в вагоне, было аналогично тому, что удалось обезвредить на станции «Площадь восстания», а его мощность составляла 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. «Бомба была начинена поражающими элементами – металлическими шариками и гайками», – рассказал источник, добавив, что экспертиза установит, находилось ли взрывное устройство в корпусе огнетушителя, подобно обнаруженному на «Площади восстания». «От него (огнетушителя – прим.ред.) остались только обломки. Но тип начинки такой же», – пояснил источник.

Фото предполагаемого смертника опубликовали «Пятый канал» и «Рен ТВ». На снимке видно, что молодой человек крепко сжимает кулаки, что может говорить о его крайнем волнении.

Спецслужбы Киргизии подтвердили, что вероятным исполнителем теракта являлся гражданин РФ, уроженец Киргизии. «Вероятно, исполнителем теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля является уроженец Киргизии, а ныне гражданин России», – заявил 4 апреля официальный представитель Госкомитета национальной безопасности республики (ГКНБ) Рахат Сулайманов. Он отметил, что киргизские спецслужбы «контактируют со спецслужбами Российской Федерации» в связи со случившимся в Санкт-Петербурге.

Как передает «Фонтанка», по «горячим следам» Следственный комитет выяснил, что подозреваемым является 22-летний гражданин России Акбаржон Джалилов. Он родился в киргизском городе Ош. Больше шести лет проживал в Санкт-Петербурге, сменил несколько паспортов, получил и заграничный. В розыск должны были поставить и автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что он имел притяжение к Комендантскому проспекту.

В течение второй половины 3 апреля СМИ со ссылкой на источники в следствии неоднократно сообщали о возможной причастности к теракту уроженца Киргизии. Называлась фамилия «Джалялов». Сообщалось также, что он произвел самоподрыв. «Пятый канал» сообщил, что именно Джалилов, как предполагает следствие, оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а затем привел в действие взрывное устройство в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом».

Акбаржон Джалилов стал третьим человеком, которого проверяют на причастность к теракту. Ранее полиция разыскивала уроженца Башкирии, который запомнился характерной одеждой. Его изображение с камер наблюдения метро было опубликовано СМИ. Мужчина сам явился к правоохранителям и заявил о своей невиновности. Его допросили. Мужчине удалось доказать свою непричастность к теракту. Присутствие студента из Казахстана Максима Арышева в эпицентре взрыва дало основания полагать, что смертником являлся он. Близкие опровергают это предположение, а МИД Казахстана в ночь на 4 апреля сообщил, что не может найти Максима среди погибших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «террористический акт», следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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