Жертвами взрыва в метро Петебурга стали 9 человек: НАК уточнил данные о погибших / Еще одна бомба обезврежена на станции «Площадь Восстания»

Публикации за 03.04.17

Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил информацию о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге. По его данным, жертвам стали 9 человек, более 20 человек пострадали.

«По предварительным данным в результате взрыва в Санкт-Петербургском метро погибли 9 человек, – говорится в сообщении. – Получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек». Ранее сообщалось о 10 жертвах взрыва и 50 пострадавших. Пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в своем твиттере уточнил, что в медицинские учреждения Санкт-Петербурга направлены 22 пострадавших.

Кроме того, НАК подтвердил информацию об обнаружении бомбы на станции метро «Площадь Восстания». «В результате принятых правоохранительными органами мер на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство», – говорится в сообщении ведомства. Ранее СМИ сообщали, что информация об обнаружении взрывного устройства на станции петербургского метро «Площадь Восстания» не подтвердилась. Отмечалось, что в подземке был найден бесхозный предмет. Первоначально о том, что на станции «Площадь восстания» нашли неразорвавшееся взрывное устройство, сообщало издание «Фонтанка».

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел сегодня около 14.30 мск. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь и «Технологический институт». Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной назвал взрыв в метро терактом. Позже он заявил, что делать выводы о причинах взрыва преждевременно. «Все версии будут давать следственные органы», – сказал он (цитата по РИА «Новости». Ранее президент Владимир Путин заявлял, что рассматриваются все версии случившегося – от бытовой, криминальной до теракта.

Источник «Интерфакса» сообщил, что взрыв прогремел в третьем вагоне поезда после отправления со станции «Сенная площадь», когда состав частично находился на перегоне. По его словам, все погибшие находились внутри вагона рядом с эпицентром взрыва. Он отметил, что другие вагоны не пострадали.

В то же время очевидец происшествия рассказала радиостанции «Говорит Москва», что взрыв раздался в последнем вагоне из-под пола. По словам женщины, она находилась в последнем вагоне поезда, напротив первой двери. «Из-под пола раздался взрыв. Выбило люк напротив двери. Повалил дым, пыль, и был очень сильный запах гари», – цитирует радиостанция слова собеседницы. После взрыва все пассажиры двинулись в другой конец вагона и вышли из вагона после того, как поезд доехал до станции «Технологический институт».

Пресс-секретарь губернатора также сообщил, что в связи с закрытием метрополитена весь наземный городской транспорт сегодня будет возить людей бесплатно.

Также сообщается, что в городе запустили дополнительные автобусы, дублирующие маршруты движения поездов метро. «В связи с закрытием станций метрополитена «Пассажиравтотранс» организует движение автобусов по маршрутам № 1М и 2 М, 3М, 4М, 5 М дублирующим ветки метрополитена. Проезд бесплатный», – говорится в сообщении пресс-службы компании «Пассажиравтотранс».

По данным «Фонтанки», транспортная полиция перешла на усиленный режим несения службы на всех железнодорожных вокзалах Петербурга и в аэропорту Пулково.

После взрыва в метро центр Петербурга встал в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение по центральным улицам заблокировано, часть улиц перекрыта. Так, Московский проспект стоит в обе стороны на участке от Сенной до Технологического института, а также из центра до Обводного канала. Сильно затруднено движение и на всех окрестных улицах: набережной Фонтанки в обе стороны, Садовой, частично Гороховой, Измайловской, сообщает spbvoditel.ru. Загородный проспект перекрыт в сторону Технологического. Заторы отмечают и на Невском проспекте.

По последним данным, оперативные службы Петербурга открыли движение по Московскому проспекту в районе станции метро «Технологический институт», передает «Интерфакс».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

По факту взрыва в метро Петербурга возбудили дело. Все станции закрыты на вход и выход. / СМИ: при взрывах в метро Петербурга погибли 10 человек, 50 пострадали (ФОТО). Путин: рассматриваются все версии – от криминальной до теракта. / В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО). Очевидцы сообщают, что их было два. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»