В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО) / Очевидцы сообщают, что их было два

Публикации за 03.04.17

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На синей ветке метрополитена в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу метрополитена. Первые сообщения о ЧП появились в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в одной из соцсетей.

Фото: здесь и далее ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам очевидцев, взрыв произошел в одном из вагонов на станции «Технологический институт». «В вагоне поезда на станции «Технологический институт» произошел взрыв», сообщают очевидцы. По их словам, в результате инцидента пострадало множество людей. На опубликованном фото видно, что дверь вагона сильно повреждена. Платформу станции заволокло дымом.

По другим данным, инцидент случился на станции метро «Сенная». По данным местных СМИ, было два взрыва. В результате случившегося много пострадавших. По предварительным данным, пострадавших не менее 10 человек, передает РИА «Новости».

«Подробности пока не известны. Официальных комментариев пока получить не удалось.

«14:30 что-то взорвалось на станции Сенная. Повалил дым и люди выбегают с платформы», – пишут в соцсетях очевидцы.

В результате ЧП станции «Гостиный двор», «Технологический институт» и «Сенная закрыты», сообщает «Фонтанка». Источник в правоохранительных органах заявил, что в результате взрыва есть жертвы. Подробности пока не известны. Официальных комментариев пока получить не удалось.

В метрополитене также сообщили, что в результате ЧП закрыты семь станций. «На вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзеская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», – говорится в сообщении.

Северо-Запад. Другие новости 03.04.17

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