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Северо-Запад

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Публикации за 03.04.17

В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО) / Очевидцы сообщают, что их было два
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО) Очевидцы сообщают, что их было два

На синей ветке метрополитена в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу метрополитена. Первые сообщения о ЧП появились в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в одной из соцсетей.

Новый День: В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО)

Фото: здесь и далее ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам очевидцев, взрыв произошел в одном из вагонов на станции «Технологический институт». «В вагоне поезда на станции «Технологический институт» произошел взрыв», сообщают очевидцы. По их словам, в результате инцидента пострадало множество людей. На опубликованном фото видно, что дверь вагона сильно повреждена. Платформу станции заволокло дымом.

Новый День: В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО)

По другим данным, инцидент случился на станции метро «Сенная». По данным местных СМИ, было два взрыва. В результате случившегося много пострадавших. По предварительным данным, пострадавших не менее 10 человек, передает РИА «Новости».

Новый День: В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО)

«Подробности пока не известны. Официальных комментариев пока получить не удалось.

Новый День: В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО)

«14:30 что-то взорвалось на станции Сенная. Повалил дым и люди выбегают с платформы», – пишут в соцсетях очевидцы.

Новый День: В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО)

В результате ЧП станции «Гостиный двор», «Технологический институт» и «Сенная закрыты», сообщает «Фонтанка». Источник в правоохранительных органах заявил, что в результате взрыва есть жертвы. Подробности пока не известны. Официальных комментариев пока получить не удалось.

В метрополитене также сообщили, что в результате ЧП закрыты семь станций. «На вход и выход закрыты станции «Парк Победы», «Электросила», «Московские ворота», «Фрунзеская», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Гостиный двор», – говорится в сообщении.

Северо-Запад. Другие новости 03.04.17

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