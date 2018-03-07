В Калининграде поймали пособника террористов, причастных к взрыву в метро Петербурга

В ходе спецоперации сотрудники ФСБ задержали в Калининграде члена террористической организации, возглавляемой человеком, причастным к теракту в метро Санкт-Петербурга. Мужчина финансировал боевиков, а также помогал вербовщикам.

«В ходе спецоперации задержан гражданин РФ – участник террористического сообщества «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад», являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России – прим. ред.)», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что задержанный помогал финансировать террористов, а также участвовал в вербовке добровольцев, которых потом отправляли в Сирию для сражений на стороне незаконных бандформирований, передает РИА «Новости».

Кроме того, сотрудники ФСБ установили связь этого человека с лидером террористов, причастных к взрыву в метро Санкт-Петербурга, произошедшему 3 апреля 2017 года.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по статье «Содействие террористической деятельности». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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