Взрыв в метро Санкт-Петербурга: уголовное дело возбуждено по статье «теракт»

Публикации за 03.04.17

Следственный комитет России официально подтвердил, что уголовное дело о взрыве в метро Петербурга возбуждено по статье 205 УК РФ «террористический акт». В ведомстве также уточнили, что следствие намерено проверить все другие возможные версии этого происшествия, в результате которого, по данным Минздрава РФ, десять человек погибли и 47 получили ранения.

По предварительным данным, сегодня около 14.40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России.

В настоящее время на месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа, следователи изымают все предметы, имеющие значение для следствия, допрашивают очевидцев, сотрудников метрополитена, уточняется количество погибших, пострадавших и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв, отметили в СКР.

Согласно решению губернатора Санкт-Петербурга, в «северной столице» с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

Взрыв в метро: в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур. / Минздрав РФ: В результате взрыва в питерском метро погибли 10 человек. / СКР оценил действия машиниста поезда, в котором произошел взрыв. Читать дальше

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