Минздрав РФ: В результате взрыва в питерском метро погибли 10 человек

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова привела уточненные данные о жертвах сегодняшнего взрыва в метро Санкт-Петербурга. По ее словам, погибли десять человек, еще 47 получили ранения.
«Один человек погиб при транспортировке, двое погибло в приемном отделении в связи с несовместимыми с жизнью травмами», – сказала Скворцова в прямом эфире телеканала «Россия-24». Она также отметила, что семь человек погибли на месте.
По словам главы Минздрава, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Напомним, сегодня около 14:00 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне метро произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи.
Санкт-Петербург, Светлана Антонова
Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17
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