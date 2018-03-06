ФСБ отчиталась о поимке 5 вербовщиков террористов в Махачкале

ФСБ сообщила о задержании в Махачкале пятерых человек, вербовавших радикально настроенных жителей Дагестана на сторону террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) для участия в боевых действия в Сирии.

По данным спецслужбы, 5 марта в Махачкале сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали организатора ячейки вербовщиков и четверых его сообщников. Они склонили к выезду из России не менее четырех граждан, ставших после прохождения подготовки в полевых лагерях террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ) активными участниками его вооруженных формирований.

В ходе спецоперации силовики изъяли у задержанных значительное количество взрывчатки, огнестрельное оружие и боеприпасы, которые предназначались для совершения терактов в Северо-Кавказском федеральном округе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.18

В Москве пьяный ножеметатель убил своего знакомого. / В России обезврежена крупная группировка подпольных оружейников. / Вместе с отравленным перебежчиком Скрипалем пострадала его дочь. У полиции появилась зацепка. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»