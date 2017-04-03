СКР оценил действия машиниста поезда, в котором произошел взрыв

Следственный комитет РФ при изучении обстоятельств сегодняшнего ЧП в метро Петербурга пришел к выводу, что машинист поезда, в котором произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Об этом говорится в сообщении следственного ведомства.
«Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», – отметили в СКР.
В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. Изымаются все предметы имеющие значение для следствия. Допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена.
Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17
Жертвами взрыва в метро Петебурга стали 9 человек: НАК уточнил данные о погибших. Еще одна бомба обезврежена на станции «Площадь Восстания». / По факту взрыва в метро Петербурга возбудили дело. Все станции закрыты на вход и выход. / СМИ: при взрывах в метро Петербурга погибли 10 человек, 50 пострадали (ФОТО). Путин: рассматриваются все версии – от криминальной до теракта. Читать дальше
В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО) ►
По факту взрыва в метро Петербурга возбудили дело ►
Жертвами взрыва в метро Петебурга стали 9 человек: НАК уточнил данные о погибших ►
© 2017, РИА «Новый День»