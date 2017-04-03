СКР оценил действия машиниста поезда, в котором произошел взрыв

Публикации за 03.04.17

Следственный комитет РФ при изучении обстоятельств сегодняшнего ЧП в метро Петербурга пришел к выводу, что машинист поезда, в котором произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. Об этом говорится в сообщении следственного ведомства.

«Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», – отметили в СКР.

В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия. Изымаются все предметы имеющие значение для следствия. Допрашиваются очевидцы и сотрудники метрополитена.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

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