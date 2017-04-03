По факту взрыва в метро Петербурга возбудили дело / Все станции закрыты на вход и выход

Публикации за 03.04.17

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в метрополитене Санкт-Петербурга. По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ, сообщили в пресс-службе СКР.

По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется. Президент Росси Владимир Путин, который сейчас находится с рабочим визитом в Санкт-Петербурге, заявил, что рассматриваются все версии произошедшего, от бытовой и хулиганства, до терроризма.

По предварительным данным, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу, проводятся первоначальные следственные действия.

Кроме того, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взрыв был один, а не два, о чем изначально сообщали очевидцы. Он прогремел в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь», говорится в релизе ведомства.

По предварительным данным, в результате взрыва погибли по крайней мере 10 человек, еще 50 получили ранения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что в вагоне метрополитене взорвалось самодельное взрывное устройство с поражающими элементами. На вход и выход закрыты все станции петербургского метрополитена. Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

СМИ: при взрывах в метро Петербурга погибли 10 человек, 50 пострадали (ФОТО). Путин: рассматриваются все версии – от криминальной до теракта. / В метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв (ФОТО, ВИДЕО). Очевидцы сообщают, что их было два. / В Петербурге школьников поставили к стене, пока их обнюхивала собака (ФОТО). В двух образовательных учреждениях прошли антинаркотические рейды. Читать дальше

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