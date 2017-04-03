СМИ: при взрывах в метро Петербурга погибли 10 человек, 50 пострадали / Путин: рассматриваются все версии – от криминальной до теракта

Публикации за 03.04.17

При взрывах в вагонах поезда на двух станциях метро в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, погибли 10 человек, десятки человек пострадали. Точное число пострадавших уточняется. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным РИА «Новости», ранены по меньшей мере 50 человек. На месте взрывов работают спасатели, правоохранители и следователи.

Взрывы в метро прокомментировал президент РФ Владимир Путин, находящийся сейчас в Петербурге. По его словам, в настоящее время рассматриваются все возможные причины случившегося – от бытовой, криминальной до теракта. Путин сказал, что уже получил доклады от руководителей специальных служб, в том числе директора ФСБ. «Правоохранительные органы и спецслужбы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», – отметил президент. Путин также также выразил соболезнования семьям погибшим.

Взрывы в Санкт-Петербургском метро произошли в понедельник днем, по предварительным данным, на двух станциях синей ветки петербургского метро: «Сенная площадь» и «Технологический институт». По данным СМИ, было использовано самодельное устройство, начиненное поражающими элементами.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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