«Вертолеты, скорые, в автобусах давка, такси не заказать, все в шоке», – что происходит в Петербурге после терактов в метро

Публикации за 03.04.17

В Санкт-Петербурге, где пару часов назад произошли теракты в метро, перекрыты все станции подземки, постоянно слышны сирены скорых и спасателей, такси невозможно вызвать – машины стягиваются к центру, чтобы быстро обеспечить эвакуацию людей из центра. В автобусах, которые также курсируют от центра к окраинам, давка. Ключевые проспекты – Невский, Московский – перекрывают для движения.

«Возле офиса вертолеты, скорые, кругом сирены», – рассказал нашему агентству петербуржец Вадим, офис которого находится в центре Санкт-Петербурга. По словам екатеринбурженки Марии, которая сегодня должна была отправиться домой на самолете, добраться до аэропорта из центра почти невозможно – автобусы стоят в пробках, в них сильная давка. Такси тоже вызвать сложно – многие таксопарки передали свои автомобили для вывоза людей из центра, где произошли взрывы. При этом все станции метрополитена Санкт-Петербурга закрыты для входа и выхода.

Напомним, что сегодня в северной столице проходила большая пресс-конференция участников медиафорума ОНФ с президентом России Владимиром Путиным. Общение было непривычно коротким – всего полтора часа против 2,5-3 часов обыкновенного. Журналисты предположили, что, возможно, Путин свернул пресс-конференцию из-за того, что ему сообщили о взрывах в петербургском метро.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

По факту взрыва в метро Петербурга возбудили дело. Все станции закрыты на вход и выход. / СМИ: при взрывах в метро Петербурга погибли 10 человек, 50 пострадали (ФОТО). Путин: рассматриваются все версии – от криминальной до теракта. / Путин: «Прямые выборы мэров никто не запрещал». Читать дальше

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