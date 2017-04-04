Теракт в Петербурге: погибших уже 14 / Скончались трое пострадавших в критическом состоянии

Публикации за 04.04.17

Число погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга выросло до 14 человек. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова журналистам в северной стрлице во вторник.

По ее словам, трое пострадавших умерли в агонизирующем состоянии от тяжелейших травм, не совместимых с жизнью: один в карете скорой помощи и двое – в приемном отделении Мариинской больницы. Ранее сообщалось об 11 жертвах взрыва в вагоне поезда, прогремевшего накануне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Министр уточнила, в больницах Петербурга остаются 49 раненых, еще 13 пострадавших выписаны после получения лечения. «Все больные осматриваются лучшими специалистами, лекарствами и кровью все обеспечены», – добавила Скворцова. По ее словам, состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Скворцова также сообщила, что после работы на месте теракта, проводившейся ночью, были найдены фрагменты тел предположительно четырех человек.

Вчера вечером Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что число жертв теракта в Петербурге составило 11 человек, в больницах города находятся 45 пострадавших. По факту взрыва в метро было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По предварительным данным, атаку совершил смертник. Возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России 22-летний Акбаржон Джалилов. Об этом заявили спецслужбы Киргизии. Предположительно, террорист-смертник действовал в одиночку. Подозреваемый, по словам знакомых, еще в 2015 году работал поваром в петербургском суши-баре, а потом исчез из поля зрения коллег, сообщает «Газета.Ru». Отмечается, что Джалилов интересовался исламом и имел в своем окружении приверженцев ислама. «Мы с ним в 2013 году работали (в суши-баре – прим. ред.). На тот момент он даже намаз не читал», – рассказал радиостанции «Говорит Москва» знакомый Джалилова Али Маткаримов..

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под автомобильный огнетушитель, накануне было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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