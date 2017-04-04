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Публикации за 04.04.17

СКР официально назвал имя террориста, взорвавшего питерское метро
Фото «Рен ТВ»

СКР официально назвал имя террориста, взорвавшего питерское метро

Следственный комитет России официально назвал имя предполагаемого террориста, который накануне устроил взрыв метро Санкт-Петербурга, в результате чего погибли 14 человек и еще более 40 госпитализированы с ранениями.

«Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство», – говорится в официальном сообщении следственного ведомства.

В СКР также утонили, что заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».

Ранее СМИ сообщали, что Джалилов является уроженцем Киргизии. Больше шести лет проживал в Санкт-Петербурге, сменил несколько паспортов, получил и заграничный.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Сегодня в Санкт-Петербурге начался трехдневный траур в память о жертвах вчерашнего взрыва.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 04.04.17

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