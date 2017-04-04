СКР официально назвал имя террориста, взорвавшего питерское метро

Публикации за 04.04.17

Следственный комитет России официально назвал имя предполагаемого террориста, который накануне устроил взрыв метро Санкт-Петербурга, в результате чего погибли 14 человек и еще более 40 госпитализированы с ранениями.

«Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения. Кроме того, экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро «Площадь Восстания», в которой находилось взрывное устройство», – говорится в официальном сообщении следственного ведомства.

В СКР также утонили, что заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро «Площадь Восстания».

Ранее СМИ сообщали, что Джалилов является уроженцем Киргизии. Больше шести лет проживал в Санкт-Петербурге, сменил несколько паспортов, получил и заграничный.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «теракт». Сегодня в Санкт-Петербурге начался трехдневный траур в память о жертвах вчерашнего взрыва.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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