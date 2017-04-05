Силовики ищут связи петербургского террориста с ИГ / Депутаты потребовали отчет об эффективности мер безопасности в метро

Публикации за 05.04.17

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственно-оперативной группой, посвященное подведению промежуточных итогов расследования террористического акта в метро Санкт-Петербурга. В мероприятии также приняли участие представители оперативных подразделений ФСБ и МВД России.

Как сообщили в пресс-службе СКР, Бастрыкину доложили, что было допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения. Следователи ведут их подробное изучение, а эксперты и криминалисты тщательно анализируют их.

Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище состоялся обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком.

Кроме того, в СКР сообщили, что на данный момент удалось установить личности еще двоих погибших. Таким образом, только один остается неопознанным. Сегодня утром следователи приступят к процедуре выдачи родственникам тел погибших.

По итогам совещания Александр Бастрыкин поручил подробно установить обстоятельства произошедшего и проверить все данные о личности подозреваемого, в том числе и отработать его связи на предмет возможных соучастников из числа приверженцев запрещенной в Российской Федерации террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Родственники предполагаемого исполнителя теракта в метро прибыли в Санкт-Петербург рейсом из города Ош в Кыргызстане, передает RT. Информацию об их вылете последним рейсом в 1:15 по местному времени подтвердили киргизскому информационному агентству 24.kg в Ошском аэропорту. Ранее родителей вероятного виновника теракта допросили сотрудники УГКНБ. По словам дяди Акбаржона Джалилова Имаджона, парень не был религиозным фанатиком. Он отметил, что тот, хоть и посещал мечеть регулярно, в приверженности к экстремистским взглядам замечен не был.

По словам соседей родителей подозреваемого по микрорайону «Амир-Тимур» в городе Ош, семья Джалиловых очень «положительная и дружная». У Акбаржона есть младший брат Аброржон (в этом году должен закончить школу), и сестра. Она вышла замуж и переехала к мужу. «Но накануне сообщения о теракте в Санкт-Петербурге вся семья исчезла, включая младшего Аброржона», – отметили соседи. По данным РБК, родственники предполагаемого террориста опознали его по голове. Прессе о процедуре опознания сообщать не стали, чтобы журналисты «не осаждали здание».

Уже на следующий день после теракта участники расследования установили, вначале молодой человек пытался совершить взрыв на станции «Площадь Восстания», но бомба не сработала. Он оставил ее под скамейкой на платформе, пишет «Коммерсантъ». Подозрительную сумку минут за двадцать до теракта в вагоне обнаружил сотрудник метрополитена и вызвал полицейских. Пока стражи порядка разбирались с сумкой, в вагоне поезда, находившегося в туннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», Джалилов активировал вторую бомбу, находившуюся у него в рюкзаке. В результате взрыва погибли 14 человек, около 50 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. От самого смертника остались голова и конечности.

О том, что в обоих случаях действовал именно Джалилов, следствие установило по записям камер наружного наблюдения. Кроме того, по заключению генетической экспертизы, именно он оставил следы на несработавшей бомбе.

Джалилов получил российское гражданство в 16-лет. Российский паспорт имеет и его отец. Вероятный террорист не состоял на учете как экстремист ни в РФ ни в Киргизии. В Санкт-Петербурге Джалилов-младший активно занимался рукопашным боем, а на жизнь зарабатывал официантом и автослесарем.

Следователи полагают, что после возвращения в Санкт-Петербург из поездки в Ош Джалилов связался с кем-то из земляков, воюющих за запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство». В письмах от них он мог получить инструкции, где и как найти в сети рецепты по изготовлению в домашних условиях взрывчатки (в ее основе были сельхозудобрения) и детонаторов. Затем он приобрел шарики для подшипников, а также воспользовался старые автомобильные огнетушители, ставшие оболочками СВУ.

В итоге подготовка к теракту могла занять пару недель и обошлась от силы в несколько тысяч рублей. Тем не менее, система антитеррористической защиты санкт-петербургского метрополитена, на оснащение которой были потрачены сотни миллионов рублей, оказалась бесполезной даже против террориста-одиночки. Участники расследования не исключают, что это могло произойти из-за халатности сотрудников службы безопасности метрополитена, которые должны следить за показаниями металлодетекторов, установленных на входах в метро, а также полицейских.

Согласно ведомственным инструкциям, и те и другие должны вычислять среди пассажиров тех, которые могут относиться к группе риска не только по показаниям приборов, но и по внешнему виду, проводить с ними профилактические беседы и более тщательно их досматривать. Исправный металлодетектор не мог не сработать при проносе двух огнетушителей, заполненных металлическими шариками и взрывчаткой, а при их осмотре даже не специалист выявил бы, что это на самом деле бомбы, пишет издание.

В связи с этим депутаты петербургского парламента обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с требованием отчитаться о средствах, потраченных на системы безопасности метрополитена в последние годы. Так, в конце 2015 года Смольный потратил около 60 млн рублей на закупки у московского ЗАО «Современные наукоемкие технологии» арочных металлодетекторов. Сегодня в вестибюлях станций метрополитена установлено 325 таких детекторов. Депутаты попросили предоставить информацию об эффективности этой аппаратуры, сообщить, сколько попыток терактов было предотвращено за счет закупленного оборудования, и пояснить, какие меры безопасности на транспорте планирует принять Смольный в ближайшее время.

Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин на встрече с журналистами рассказал, что за прошлый год сотрудники подземки с помощью металлодетекторов выявили порядка 10 тыс. запрещенных к провозу предметов. Но при этом заявил, что обеспечить такую же «стерильность», как, например, в аэропорту Пулково, метрополитен не может по определению, поскольку в день перевозит 2 млн пассажиров и их тотальный досмотр, особенно в час пик, полностью парализует работу метро.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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