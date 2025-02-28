В Пакистане пять человек погибли при взрыве в мечети

В Пакистане прогремел взрыв в мечети. По предварительным данным, погибли пять человек. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в городе Акора Хаттак. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы, когда в мечети собрались верующие. Мечеть расположена на территории медресе, ученики которого должны были отправиться на каникулы, так как это был последний день учебного года.

На данный момент известно о пяти погибших и 12 пострадавших. На месте работают спасатели и медики скорой помощи. Не исключено, что число жертв может вырасти.

Предположительно теракт устроил смертник, подорвавший взрывное устройство. Полицейские считают, что у террориста могли быть сообщники. Проводится расследование.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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