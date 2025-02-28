российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 28 февраля 2025, 14:09 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Пакистане пять человек погибли при взрыве в мечети

В Пакистане прогремел взрыв в мечети. По предварительным данным, погибли пять человек. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Инцидент произошел на северо-востоке страны в городе Акора Хаттак. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы, когда в мечети собрались верующие. Мечеть расположена на территории медресе, ученики которого должны были отправиться на каникулы, так как это был последний день учебного года.

На данный момент известно о пяти погибших и 12 пострадавших. На месте работают спасатели и медики скорой помощи. Не исключено, что число жертв может вырасти.

Предположительно теракт устроил смертник, подорвавший взрывное устройство. Полицейские считают, что у террориста могли быть сообщники. Проводится расследование.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Терроризм

Восемь россиян осудили за подготовку терактов в нескольких регионах / США заявили о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды»* / В Афганистане прогремел взрыв в мечети во время молитвы / В России за 2024 год в список террористов и экстремистов включили более трех тысяч человек / В Афганистане пять человек погибли при взрыве у банка / ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты по заданию спецслужб Украины / В Тунисе 11 россиян задержали по подозрению в терроризме / В Новороссийске задержали украинца, готовившегося теракт

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Терроризм,