В Пакистане более 20 заложников погибли во время спасательной операции

В Пакистане освободили всех заложников, которых захватила группировка «Армия освобождения Белуджистана». По данным СМИ, в результате погибли 25 человек.

Нападение произошло в провинции Белуджистан 11 марта. Боевики ранили машиниста и захватили целый поезд, в котором в тот момент находилось более 450 пассажиров. Террористы пригрозили убить заложников, если власти попытаются провести операцию.

Силы безопасности Пакистана начали спецоперацию по освобождению заложников. Тогда боевики разбились на мелкие группы, а также использовали захваченных людей в качестве живого щита.

К данному моменту освобождены все заложники. В результате погибли 21 гражданский и четверо сотрудников спецслужб. Силы безопасности обезвредили всех 33 нападавших.

Поезд прибыл на железнодорожный вокзал столицы провинции Белуджистан – Кветту, где всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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