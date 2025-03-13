В Пакистане более 20 заложников погибли во время спасательной операции

В Пакистане освободили всех заложников, которых захватила группировка «Армия освобождения Белуджистана». По данным СМИ, в результате погибли 25 человек.
Нападение произошло в провинции Белуджистан 11 марта. Боевики ранили машиниста и захватили целый поезд, в котором в тот момент находилось более 450 пассажиров. Террористы пригрозили убить заложников, если власти попытаются провести операцию.
Силы безопасности Пакистана начали спецоперацию по освобождению заложников. Тогда боевики разбились на мелкие группы, а также использовали захваченных людей в качестве живого щита.
К данному моменту освобождены все заложники. В результате погибли 21 гражданский и четверо сотрудников спецслужб. Силы безопасности обезвредили всех 33 нападавших.
Поезд прибыл на железнодорожный вокзал столицы провинции Белуджистан – Кветту, где всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Исламабад, Зоя Осколкова
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