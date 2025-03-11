В Пакистане вооруженные люди взяли в заложники 450 пассажиров поезда

В Пакистане вооруженные боевики ранили машиниста поезда и взяли в заложники более 450 пассажиров. Об этом сообщает Daily Mail.

Нападение произошло в провинции Белуджистан. Боевики убили шестерых военнослужащих, а также ранили машиниста. Среди заложников есть сотрудники сил безопасности.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA). Террористы пригрозили убить заложников, если власти попытаются провести операцию.

Члены группировки утверждают, что они освободили женщин и детей, а также пассажиров-белуджей. По словам боевиков, сейчас они удерживают только сотрудников «оккупационных сил».

«Армия освобождения Белуджистана» признана террористической организацией в Пакистане, США, Великобритании, Евросоюзе и КНР.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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