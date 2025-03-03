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Понедельник, 3 марта 2025, 11:43 мск

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ФСБ ликвидировала террориста, готовившего взрывы в синагоге и в метро Москвы

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в синагоге в Подмосковье и московском метро. Атаку готовил уроженец одной из стран Центральной Азии с гражданством РФ. Он был участником запрещенной в России международной террористической организации. При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.

По данным ФСБ, террорист планировал совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций столичного метрополитена. В этих целях преступник провел разведку местности и приобрел компоненты, необходимые для изготовления СВУ. После совершения нападений он планировал выехать в Афганистан и присоединиться к террористической группировке.

По месту проживания радикала изъяты огнестрельное оружие, составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки взрывных устройств.

По данному факту следователями столичного управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК России.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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