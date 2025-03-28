Спецслужбы вербуют жителей Белоруссии для терактов в России

Иностранные спецслужбы вербуют белорусов для совершения терактов на территории России. Об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Андрей Ананенко.

«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории Российской Федерации, – отметил Ананенко. – Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь и т.д.».

Он также добавил, что все доморощенные террористы установлены и задержаны на начальных стадиях подготовки к преступлениям.

Кроме того, Ананенко сообщил, что после начала СВО под видом добропорядочных граждан Украины на территории России и Белоруссии стали прибывать люди по заданиям спецслужб украинской стороны либо стран ЕС: «Их цели – дестабилизация общественно‑политической обстановки на определенных этапах либо проведение разведывательных мероприятий в отношении военных структур, органов госвласти и управления».

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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