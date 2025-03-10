Более тысячи человек погибли в ходе столкновений в Сирии

В Сирии число жертв боестолкновений превысило одну тысячу человек. Более 700 из них – мирные жители. Об этом сообщают Al Jazeera и SANA.

Агентства ссылаются на данные Сирийской обсерватории по правам человека, базирующейся в Великобритании. За два дня в Сирии погибли 125 сотрудников сирийских сил безопасности, 148 сторонников Асада и 745 мирных жителей, среди которых – женщины и дети из числа алавитов.

Алавиты составляют около 10% населения Сирии. Это религиозное меньшинство проживает в основном вдоль средиземноморского побережья страны – в Латакии и близлежащих сельских районах. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года алавиты высказывали опасения за свое будущее.

Столкновения начались 7 марта в провинции Латакия. Противники новых властей напали на военные объекты. Также антиправительственные протесты вспыхнули в Тартусе. 9 марта конфликт между протестующими и силовиками произошел на газовой электростанции в портовом городе Банияс.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа – лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) назвал происходящее «ожидаемыми проблемами» и призвал «сохранять национальное единство и гражданский мир».

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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