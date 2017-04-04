Для дебоширов на транспорте ввели уголовную ответственность

Публикации за 04.04.17

Президент Владимир Путин подписал поправки в УК, которые вводят ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации – сообщает pravo.ru.

Путинский указ дополняет ст. 213 УК («Хулиганство») пунктом «в», предусматривающим ответственность за хулиганские действия «на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования». Кроме того, с сегодняшнего дня в УК появилась ст. 267.1, по которой «дебоширов на транспорте» могут оштрафовать на сумму от 150 000 до 300 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, а также наказать ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении еще 17 марта. Тогда же глава думского комитета по законодательству рассказал, что на основании приговоров по новой статье УК и административных взысканий по нарушениям на транспорте будут формироваться «черные списки пассажиров», доступные для транспортных компаний.

Вообще работа над поправками в УК шла почти шесть лет. В Госдуму их внесли еще летом 2011 года, осенью они прошли первое чтение и «зависли» до октября 2016 года, когда работу над ними начал профильный комитет Госдумы седьмого созыва.

Москва, служба новостей РИА «Новый День»

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