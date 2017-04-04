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Екатеринбург

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Публикации за 04.04.17

«Ни концепции, ни планирования, ни популярных маршрутов», – эксперты о том, как продвигают Свердловскую область за бюджетные миллионы

«Ни концепции, ни планирования, ни популярных маршрутов», – эксперты о том, как продвигают Свердловскую область за бюджетные миллионы

Весна в туризме – время выставок. На презентацию Свердловской области на различных мероприятиях в городах России только за последние три месяца выделено 7,5 миллиона рублей из регионального бюджета. Однако, как говорят эксперты туррынка, продвижение уральского туризма идет из рук вон плохо: у стендов нет единой концепции, они не рассказывают о разных видах туризма в Свердловской области и не привлекают туристов. Кроме того, участников делегаций выбирают по принципу дружбы и близости к административному ресурсу.

На что идут миллионы из бюджета

С начала 2017 года на участие Свердловской области в туристических выставках и организацию мероприятий в Екатеринбурге уже потрачено 7,5 миллионов рублей, – согласно информации на сайте Госзакупок. Заказчиком, как правило, выступает ГБУ «Центр развития туризма Свердловской области», который в последние годы занимается созданием стендов, формированием пула участников делегации, разработкой деловой программы и прочим – словом, должен показать туризм на Урале во всей красе. Так, чтобы турагенты из других регионов непременно посоветовали своим клиентам побывать здесь, а сами туристы выстроились в очередь за путевками.

Так, на продвижение Свердловской области на крупнейшей московской выставке «Интурмаркет-2017» из бюджета региона было выделено 1,7 миллиона рублей. Заказчиком выступил «Центр развития туризма», работы выполняло некое ООО «Алтай центр». Согласно , за эти деньги нужно было оказать услуги по проведению презентации туристского потенциала Свердловской области, разработать стенд, провести интерактивную программу для посетителей выставки и обеспечить, чтобы информация о регионе вошла в каталог «Интурмаркета» и отправилась в рассылку турагентам и операторам по всей России. К слову, туристический Крым на те же средства выделил всего 800 тысяч рублей, при том, что интерес к региону очевидно куда выше.

Также с начала года через «Центр развития туризма» было оплачено участие Свердловской области в онлайн-выставке на одном из сайтов для профессионалов турбизнеса. За 445 тысяч рублей информацию о разных видах туризма на Урале разместили в сети, а также отправили в рассылку агентам. Кроме того, прошел вебинар (онлайн-семинар) о туристическом потенциале региона. Согласно условиям контракта, посещаемость онлайн-выставки составила не менее 2500 уникальных посетителей, количество просмотров – не менее 20 000. Правда, стоит учитывать, что в эти цифры входят пользователи из многих стран СНГ, для которых продажа туров на Урал вряд ли является приоритетным направлением.

Еще 1,7 миллиона рублей из регионального бюджета , организатор – тот же. Это не выставка, а деловое мероприятие, но цель у него та же – привлечь внимание профессионалов к туризму в Екатеринбурге и окрестностях, обсудить насущные проблемы. Форум пройдет 7-8 апреля в Экспо-центре.

Присутствие стенда Свердловской области оплачено и на других «летних» выставках, которые еще только пройдут в Екатеринбурге. в рамках четырех летних выставок: «ЛЕТО 2017» 7-8 апреля, «Expo Build Russia» (дата не определена), первого всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья 7-10 сентября, отраслевой выставки GRAND EXPO-URAL 19-22 сентября. И, наконец, из последнего – на Госзакупках размещены документы для участия в аукционе на оказание услуг по продвижению Свердловской области на выставке в Казани – сумма 300 тысяч рублей.

Презентации Свердловской области на выставках абстрактны и не привлекают потенциальных туристов

Казалось бы, 7,5 миллиона рублей, которые выделены на участие Свердловской области в туристических мероприятиях – не такая большая сумма для бюджета. Измерить эффективность расходования средств в цифрах очень сложно: на таких выставках не заключаются многомиллионные контракты, как на промышленных выставках, увеличение турпотока тоже отследить крайне сложно. Но у профессионалов туристического сообщества за последние три года накопилось много вопросов к продвижению Свердловской области на выставках.

«В туризме выставки давно являются наиболее универсальным и безальтернативным средством продвижения. Здесь есть наглядные экспонаты, есть возможность личного контакта, прямой договоренности между партнерами по турбизнесу. Но в последние годы, по моему мнению и мнению коллег из туристического сообщества, вопросы вызывает уровень организации, – рассказал в разговоре с NDNews.ru исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Например, совершенно провальным было участие Свердловской области на «Интурмаркете» в Москве. Регион был представлен там рядом компаний (в работе стенда приняли участие «Центр развития туризма», Ельцин-центр, «Парк сказов», Екатеринбург-Экспо и ряд других компаний – прим. NDNews/ru), но не было никакой единой концепции. Туризм в Свердловской области был представлен размыто. Не было конкретных туристических программ, не было конкретных видов туризма, например, промышленного. Не было популярных маршрутов. Даже аэропорт Кольцово почему-то не был приглашен для участия. Было ощущение, что всех участников собрали в последний момент по непонятному принципу. В итоге получился провал. И это не единственный пример за последние 2-3 года».

По словам представителя УАТ, вопросы к организации участия региона в выставках возникают не первый год.

«В прошлые годы с финансированием из бюджета было лучше и Свердловскую область пытались продвигать на выставках за границей. Мы настаивали, что нужно выбирать для продвижения те города, с которыми есть прямое сообщение из Кольцово – чтобы был реальный эффект, возможность увидеть туриста. Но сроки и место проведения загранпоездок организаторы выставок выбирали по только им понятным принципам. Было ощущение, что это были просто путешествия за государственный счет», – отметил Мальцев.

Как рассказывают другие эксперты туристического рынка, взаимодействовать с «Центром развития туризма» действительно непросто. Выбор участников стендов осуществляется необъетивно, приглашаются «друзья» «Центра» и организации, за которыми есть административный ресурс.

«Ни у кого не вызывает вопросов, что самые «громкие» из уральских компаний почему-то никогда не представлены на стендах Свердловской области, если выставку организует «Центр развития туризма»? Я знаю, что коллеги регулярно пытаются попасть в число делегаций, но почему-то им отказывают. Зато мы видим там «Екатеринбург-Экспо» – хотя как этот павильон вообще связан с туристическим потенциалом? – поделился с NDNews.ru представитель крупной сетевой туристической компании на Урале на условиях анонимности. – Зато операторы, которые самостоятельно развивают и внутренний, и въездной туризм в Свердловской области, за свой счет строят объекты размещения и делают экскурсионные программы, почему-то остаются за бортом. Хотя именно тематическим туризмом можно завлекать на Урал».

Добавим, что NDNews.ru обращался в ГБУ «Центр развития туризма Свердловской области» с предложением обсудить тему выставок и продвижения региона еще на прошлой неделе. Но в связи с занятостью руководитель Центра не смогла оперативно назначить время для встречи, либо дать комментарий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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