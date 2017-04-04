«Ни концепции, ни планирования, ни популярных маршрутов», – эксперты о том, как продвигают Свердловскую область за бюджетные миллионы

Публикации за 04.04.17

Весна в туризме – время выставок. На презентацию Свердловской области на различных мероприятиях в городах России только за последние три месяца выделено 7,5 миллиона рублей из регионального бюджета. Однако, как говорят эксперты туррынка, продвижение уральского туризма идет из рук вон плохо: у стендов нет единой концепции, они не рассказывают о разных видах туризма в Свердловской области и не привлекают туристов. Кроме того, участников делегаций выбирают по принципу дружбы и близости к административному ресурсу.

На что идут миллионы из бюджета

С начала 2017 года на участие Свердловской области в туристических выставках и организацию мероприятий в Екатеринбурге уже потрачено 7,5 миллионов рублей, – согласно информации на сайте Госзакупок. Заказчиком, как правило, выступает ГБУ «Центр развития туризма Свердловской области», который в последние годы занимается созданием стендов, формированием пула участников делегации, разработкой деловой программы и прочим – словом, должен показать туризм на Урале во всей красе. Так, чтобы турагенты из других регионов непременно посоветовали своим клиентам побывать здесь, а сами туристы выстроились в очередь за путевками.

Так, на продвижение Свердловской области на крупнейшей московской выставке «Интурмаркет-2017» из бюджета региона было выделено 1,7 миллиона рублей. Заказчиком выступил «Центр развития туризма», работы выполняло некое ООО «Алтай центр». Согласно документам на сайте Госзакупок, за эти деньги нужно было оказать услуги по проведению презентации туристского потенциала Свердловской области, разработать стенд, провести интерактивную программу для посетителей выставки и обеспечить, чтобы информация о регионе вошла в каталог «Интурмаркета» и отправилась в рассылку турагентам и операторам по всей России. К слову, туристический Крым на те же средства выделил всего 800 тысяч рублей, при том, что интерес к региону очевидно куда выше.

Также с начала года через «Центр развития туризма» было оплачено участие Свердловской области в онлайн-выставке на одном из сайтов для профессионалов турбизнеса. За 445 тысяч рублей информацию о разных видах туризма на Урале разместили в сети, а также отправили в рассылку агентам. Кроме того, прошел вебинар (онлайн-семинар) о туристическом потенциале региона. Согласно условиям контракта, посещаемость онлайн-выставки составила не менее 2500 уникальных посетителей, количество просмотров – не менее 20 000. Правда, стоит учитывать, что в эти цифры входят пользователи из многих стран СНГ, для которых продажа туров на Урал вряд ли является приоритетным направлением.

Еще 1,7 миллиона рублей из регионального бюджета выделено на проведение туристского форума «Большой Урал», организатор – тот же. Это не выставка, а деловое мероприятие, но цель у него та же – привлечь внимание профессионалов к туризму в Екатеринбурге и окрестностях, обсудить насущные проблемы. Форум пройдет 7-8 апреля в Экспо-центре.

Присутствие стенда Свердловской области оплачено и на других «летних» выставках, которые еще только пройдут в Екатеринбурге. 2,4 миллиона выделено на продвижение в рамках четырех летних выставок: «ЛЕТО 2017» 7-8 апреля, «Expo Build Russia» (дата не определена), первого всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья 7-10 сентября, отраслевой выставки GRAND EXPO-URAL 19-22 сентября. И, наконец, из последнего – на Госзакупках размещены документы для участия в аукционе на оказание услуг по продвижению Свердловской области на выставке в Казани – сумма 300 тысяч рублей.

Презентации Свердловской области на выставках абстрактны и не привлекают потенциальных туристов

Казалось бы, 7,5 миллиона рублей, которые выделены на участие Свердловской области в туристических мероприятиях – не такая большая сумма для бюджета. Измерить эффективность расходования средств в цифрах очень сложно: на таких выставках не заключаются многомиллионные контракты, как на промышленных выставках, увеличение турпотока тоже отследить крайне сложно. Но у профессионалов туристического сообщества за последние три года накопилось много вопросов к продвижению Свердловской области на выставках.

«В туризме выставки давно являются наиболее универсальным и безальтернативным средством продвижения. Здесь есть наглядные экспонаты, есть возможность личного контакта, прямой договоренности между партнерами по турбизнесу. Но в последние годы, по моему мнению и мнению коллег из туристического сообщества, вопросы вызывает уровень организации, – рассказал в разговоре с NDNews.ru исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Например, совершенно провальным было участие Свердловской области на «Интурмаркете» в Москве. Регион был представлен там рядом компаний (в работе стенда приняли участие «Центр развития туризма», Ельцин-центр, «Парк сказов», Екатеринбург-Экспо и ряд других компаний – прим. NDNews/ru), но не было никакой единой концепции. Туризм в Свердловской области был представлен размыто. Не было конкретных туристических программ, не было конкретных видов туризма, например, промышленного. Не было популярных маршрутов. Даже аэропорт Кольцово почему-то не был приглашен для участия. Было ощущение, что всех участников собрали в последний момент по непонятному принципу. В итоге получился провал. И это не единственный пример за последние 2-3 года».

По словам представителя УАТ, вопросы к организации участия региона в выставках возникают не первый год.

«В прошлые годы с финансированием из бюджета было лучше и Свердловскую область пытались продвигать на выставках за границей. Мы настаивали, что нужно выбирать для продвижения те города, с которыми есть прямое сообщение из Кольцово – чтобы был реальный эффект, возможность увидеть туриста. Но сроки и место проведения загранпоездок организаторы выставок выбирали по только им понятным принципам. Было ощущение, что это были просто путешествия за государственный счет», – отметил Мальцев.

Как рассказывают другие эксперты туристического рынка, взаимодействовать с «Центром развития туризма» действительно непросто. Выбор участников стендов осуществляется необъетивно, приглашаются «друзья» «Центра» и организации, за которыми есть административный ресурс.

«Ни у кого не вызывает вопросов, что самые «громкие» из уральских компаний почему-то никогда не представлены на стендах Свердловской области, если выставку организует «Центр развития туризма»? Я знаю, что коллеги регулярно пытаются попасть в число делегаций, но почему-то им отказывают. Зато мы видим там «Екатеринбург-Экспо» – хотя как этот павильон вообще связан с туристическим потенциалом? – поделился с NDNews.ru представитель крупной сетевой туристической компании на Урале на условиях анонимности. – Зато операторы, которые самостоятельно развивают и внутренний, и въездной туризм в Свердловской области, за свой счет строят объекты размещения и делают экскурсионные программы, почему-то остаются за бортом. Хотя именно тематическим туризмом можно завлекать на Урал».

Добавим, что NDNews.ru обращался в ГБУ «Центр развития туризма Свердловской области» с предложением обсудить тему выставок и продвижения региона еще на прошлой неделе. Но в связи с занятостью руководитель Центра не смогла оперативно назначить время для встречи, либо дать комментарий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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