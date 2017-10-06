Показали потенциал: невидимый стенд Свердловской области за 600 тысяч на главной туристической выставке (ФОТО)

В Екатеринбурге в эти дни проходит главная выставка для профессионалов туристического рынка «Экспотревел»-2017. Одним из ключевых стендов должна была стать площадка Свердловской области – на нее, кстати, было потрачено 600 тысяч рублей из бюджета региона «в рамках средств госпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года». Об этом говорится на портале Госзакупок. Там «Центр развития туризма» разместил лот, который, по иронии судьбы, называется «оказание услуг по проведению презентации туристского потенциала Свердловской области».

Описание того, каким должен был быть стенд, звучит так: «30 м2 (стенд открыт не менее, чем с 2-х сторон), 11 рабочих мест. Стенд должен находиться в месте с хорошей проходимостью целевой аудитории выставки, хорошо освещенном помещении (недопустимо предоставление площадки в углах зала, удаленной от входов в зал, предпочтительно расположение в центре или у центрального входа) в зале с российскими региональными стендами, стендами туроператоров и туристско-информационных центров».

Вместо этого посетители увидели несколько кресел, занятых гостями выставки, и кадки с цветами – по крайней мере, там, где стенд Свердловской области должен был располагаться, судя по карте мероприятия. Никто из посетителей площадки, которая презентует регион, не нашел.

Добавим, победителем конкурса было признано ООО «Индустрия мероприятий», это компания из Санкт-Петербурга. Почему стенда Свердловской области так и не появилось на «Экспотревел», непонятно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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